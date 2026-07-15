Ludilo pred sam kraj Elite 9: Na žurku stigli Nikola Stefanović Kolani i Jelena Denić, hitovima odmah usijali atmosferu! (VIDEO)

Ovo je takmičarima devete sezone poslednja žurka u kazinu!

Na imanje u Šimanovcima upravo su stigli pevač Nikola Stefanović Kolani i pevačica Jelena Denić koji će uz DJ Tita biti zaduženi za večerašnji provod na poslednjoj žurki u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu.

Takmičari su se oduševili kad su ih ugledali na vratima kazina, a ono su se odmah latili mikrfona i krenuli da ređaju domaće hitove, što je usijalo atmosferu. Iako je ovo poslednja žurka u ovom serijalu pojedini takmičari su odlučili da je preskoče i vreme provode u Beloj kući.

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Inače, Veliki šef je u ponedeljak obavestio učesnike devete sezone "Elite" da su oni finalisti najgledanijeg rijalitija, da su linije za glasanje za pobednika otvorene i da će se spektakularno superfinale održati 20. jula uživo na televiziji Pink.

- Draga Elito, pre 302 dana ste se uselili u Elitu… sada, deset meseci kasnijeima vas 30. Činjenica da ste sada u Eliti I da ste prisutni dok se čita ovo pismo govori o tome da ste već postigli veliki uspeh I da ste stigli do samog kraja ovog takmičenja... Želimo da vam čestitamo od srca I da vam kažemo da smo veoma ponosni na vas 30. ​Sada ostaje jedino da kažemo, odnosno zvanično obavestimo i vas i sve gledaoce da ste postali FINALISTI ELITE. LINIJE ZA GLASANJE ZA POBEDNIKA 9OG SERIJALA UPRAVO SU OTVORENE A VAMA JOS JEDNOM CESTITAMO NA OVOM VELIKOM USPEHU. I na samom kraju, evo jos jedne vazne informacije koju treba da znate: 20.jula odrzace se super finale elite kada cemo prema glasovima gledalaca proglasiti pobednika ELITE 9. Pozdrav, Veliki sef - glasilo je pismo.

Autor: A. Nikolić