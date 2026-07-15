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Metež u kazinu! Bora Santana žestoko zaratio sa Dušicom Đokić! Sve se trese! (VIDEO)

Izvor: Pin.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bora Santana promenio je sve boje zbog soka koji se nalazio kod Dušice Đokić, te joj je uputio žestoke uvrede.

Bora Santana ušao je u verbalnu rasptavu sa Dušicom Đokić tokom žurke u kazinu, nakon što je zatražio od učesnika ''Elite'' sok, ali je shvatio da je đus koji pripada Marku Janjuševiću Janjušu kod Dušice Đokić, te je burno reagovao.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogu li đusa malo? - upitao je Bora.

- Daj mu đus, ajde - rekao je Janjuš.

- A, čiji je to đus? Je*em li ti mamu, ku*vo jedna. Mamu li ti je*em, je*em ti dan ja kad si došla - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: S.Z.

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