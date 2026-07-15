Metež u kazinu! Bora Santana žestoko zaratio sa Dušicom Đokić! Sve se trese! (VIDEO)

Bora Santana promenio je sve boje zbog soka koji se nalazio kod Dušice Đokić, te joj je uputio žestoke uvrede.

Bora Santana ušao je u verbalnu rasptavu sa Dušicom Đokić tokom žurke u kazinu, nakon što je zatražio od učesnika ''Elite'' sok, ali je shvatio da je đus koji pripada Marku Janjuševiću Janjušu kod Dušice Đokić, te je burno reagovao.

- Mogu li đusa malo? - upitao je Bora.

- Daj mu đus, ajde - rekao je Janjuš.

- A, čiji je to đus? Je*em li ti mamu, ku*vo jedna. Mamu li ti je*em, je*em ti dan ja kad si došla - rekao je Bora.

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Autor: S.Z.