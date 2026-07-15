Zaljubljen je u bivšu ženu: Anastasija popucala po šavovima, uverena da Bora nju gleda kao na utešnu nagradu, a ne pravu ljubav! (VIDEO)

Robot doša obradovao je učesnike ''Elite 9'' svojim ulaskom, koji su ga verno čekali tokom čitave noći, pa su odmah brže-bolje krenuli da ga zatrpavaju svojim problemima.

Robot Toša, neko je ko je tokom proteklih devet meseci provodio vreme sa učesnicima ''Elite 9'', te je ispratio njihove brojne faze sreće, tuge i besa. On je stigao i na poslednju žurku, pred samo superfinale najgledanijeg rijalitija svih vremena. Takmičari su oduševljeno odreagovali kada su na vratima odreagovali kada su videli svog limenog prijatelja.

- Tošo, na mene se naljutila Anastasija jer sam pevao ''Rastavljeni, rastavljeni, ali večno zaljubljeni'' - kazao je Bora.

- Ne, nego ja ispadam neka uteha tu. On je bolestan, problem je deo ''Ja imam nekog, a to nije to''. Misleći da sam ja zamena koja nije dobra. On pati za bivšom ženom - kazala je Anastasija.

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Autor: S.Z.