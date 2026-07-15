Toša napravio totalnu pometnju u kazinu! Učesnici se okupili oko njega, kako dolikuje obeležili poslednju žurku u Eliti 9! (VIDEO)

Robot Toša ušao je u kazino tokom svoje posete učesnicima ''Elite 9'', te je na pravi način, kako dolikuje, u dobrom raspoloženju sa njima proslavio to što se bliži superfinale najgledanijeg rijalitija svih vremena.

Učesnici ''Elite 9'' bili su oduševljeni kada su ugledali robota Tošu na vratima kazina, koji je došao u boljem raspoloženju nego ikad.

On je u jednom trenutku i zaigrao, a učesnici su mu, jedan po jedan prilazili i zahvaljivali se jer je uz njih bio kad se smejalo, ali i kad se plakalo, što je dovoljan znak da je on nezamenljiv deo ovo ovog rijalitija.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.