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Sve puca od ljubavi: Nikola Stefanović Kolani zapevao za Aneli i Filipa, oni pred svima razmenjuju nežnosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iako danima nisu imali komunikaciju večeras su u nikad većoj ljubavi i koriste svaki mogući trenutak da zajedno uživaju!

Aneli Ahmić i Filip Đukić danas su se ponovo zbližili, iako poslednjih dana nisu imali komunikaciju i rekli su da su za sva vremena stavili tačku na svoj odnos. Otkako su zakopali ratne sekire i obavili ozbiljan razgovor više se nisu razdvajali, pa su u kazinu sve vreme zajedno uživali u provodu.

Foto: TV Pink Printscreen

Đukić nije mogao da skloni ruke sa Aneli, a ona je u tome uživala, pa joj je sve vreme preko lica bio osmeh. U jednom trenutku prišao im je pevač Nikola Stefanović Kolani, koji je izveo nekoliko pesama po njihovih želji uz koje su oni sve vreme plesali.

Foto: TV Pink Printscreen

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Autor: A. Nikolić

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