Zamerila mi je kad je odlazila sa Pinka... Darko Tanasijević iskreno o Dušici i Milanu, pa progovorio o CRNOJ MAGIJI: Mnogo uspešnih ljudi pribegava takvim stvarima

Voditelj najgledanijeg rijaliti šou programa na ovim prostorima, Darko Tanasijević, u intervjuu za Skandal! progovorio je o najaktuelnijim temama koje se tiču Elite 9, ali se osvrnuo i na svoj odnos sa kolegama voditeljima!

Darko se na samom početku intervjua osvrnuo na odnos sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, sa kojom je godinama rame uz rame vodio najgledaniji rijaliti šou program, prvo rijaliti "Zadruga", a potom i "Elitu", te je otkrio u kakvim su oni zapravo odnosima, budući da su šuškanja da nisu u dobrim odnosima sve jača.

- Ne družimo se više kao nekada, ali nismo u svađi. Prosto smo se udaljili. Nekada smo bili veoma bliski, posećivali smo se, provodili mnogo vremena zajedno, ali danas imamo korektan kolegijalni odnos. Čujemo se kada treba, razmenimo poruku ili neku zanimljivu objavu, ali više nije kao ranije - iskren je bio Tanasijević, te je nastavio:

Ona je meni zamerila kada je odlazila, kada je odlazila sa Pinka što joj ja nisam poslao neku poruku da da pitam šta se desilo ili šta god, ono, da joj se nešto javim i obratim, obratim tim povodom. Ja opet to nisam jer sam tako osećao. To razilaženje desilo se tako ćutke. Ona se meni javila u smislu poslala mi neku poruku gde, gde mi je rekla kako se oseća, u smislu gde me je kritikovala zbog toga što, što je ja nisam pozvao i slično. Vratila se na Pink. Sreli smo se tada nešto jednom u šminkernici, nešto u zgradi, još ne, nije još bio, još nije počela sezona, ja mislim, kad se ona vratila, tako da se nismo na našem poslu sreli, nego prosto u zgradi televizije, ništa, pozdravili se srdačno, dobrodošla, ništa, sve super, kako si, tamo vamo, i to je to.

O Milanu Miloševiću

Pomenuo je i Milana Miloševića, osvrnuvši se na informacije koje voditelj često donosi učesnicima rijalitija.

- Čuo sam neke informacije koje je Milan uneo u 'Elitu', ali ne znam ko su njegovi izvori. Nisam stigao da razgovaram sa njim o tome, pa ne mogu da tvrdim da li su tačne ili ne.

"Mnogo moćnih i uspešnih ljudi pribegava crnoj magiji"

Voditelj se osvrnuo i na tvrdnje pojedinih rijaliti učesnika da su pod uticajem crne magije, ali i na prisutnost istih na našoj javnoj sceni.

- Više me ništa ne bi iznenadilo, iskreno da ti kažem. I ti magijski obredi i rituali... Bolje od mene znaš koliko je to zastupljeno i na estradi. To nema veze sa tim da li je neko obrazovan ili ne, da li ima novca ili ga nema, da li živi na Dedinju ili u najmanjem selu. Mnogo moćnih i uspešnih ljudi pribegava takvim stvarima - rekao je on.

"Danima imam nenormalne bolove, situacija je sve gora"

Podsetimo, pre četiri meseca, Darko Tanasijević je u Urgentni centar primljen zbog povrede noge, a lekari su nakon pregleda odlučili da mu stave gips kako bi se povreda sanirala i sprečile eventualne komplikacije. Darko se oglasio za Pink.rs i otkrio o čemu se zapravo radi. Kako je Tanasijević naveo za Pink.rs, danima je trepeo nenormalne bolove, a pored toga što je koristio terapiju situacija nije postajala bolja, već naprotiv - stanje se pogoršalo.

- Istina je da sam bio u Urgentnom centru, doktori su mi danas stavili gips. Već danima imam nenormalne bolove u nozi, mislio sam da će proći, ali bilo je sve gore. Pre tri dana sam se prvi put javio u Urgentni centar, pio sam terapiju koja mi je prepisana, ali je stanje postalo sve gore - na nogu više ne mogu da stanem, da se krećem, da spavam, ništa. Noga mi je baš otečena, moraću da nosim gips naredne dve-tri nedelje najduže, a sledeće nedelje na kontroli ću, nadam se, jasnije znati šta je u pitanju - poručio je Darko za Pink.rs, dok je sada situacija mnogo bolja.

Autor: Nikola Žugić