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Veliki šef ne gleda kroz prste! PET DANA pred SUPERFINALE ovo troje učesnika ŽESTOKO KAŽNJENO

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pravila boravka u najgledanijem rijalitiju u regionu se moraju poštovati, za nepoštovanje pračvila slede kazne.

Iako se oglasila muzika za buđenje, pojedini učesnici nisu ustali iz svojih postelja dugo nakon što se muzika završila.

Zbog toga je hitno reagovao Veliki šef, pa je tako kaznio Neria Ružanjija, Hanu Duvnjak i Anastasiju Brčić.

Foto: TV Pink Printscreen

Pravila boravka u Eliti su svima dobro poznata, a jedno od glavnih pravila jeste da svi moraju biti van svojih kreveta kada muzika za buđenje prestane. Kako ovo nisu ispoštovali, njih troje su ovog jutra kažnjeni.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. Njih tridesetoro boriće se za glavnu nagradu i ovu laskavu titulu.

Autor: R.L.

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