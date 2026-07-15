Neko bi pomislio da su BOGOUGODAN PAR! Učesnici razapeli Anastasiju i Boru, nisu zaboravili sve uvrede i ružne scene! (VIDEO)

Iako je klip bio pun ljubavi i razumevanja, njihov odnos uopšte nije bio tako idealan.

Nakon pogledanih uspomena Anastasije Brčić ona je dobila priliku da sve prokomentariše.

- Klip je i dobar ispao kakva nam je veza bila - rekla je Anastasija.

- Svega je tu bilo, malo mi je smešno, malo nije, ali to sam ja to je ona, mi smo sad u super odnosu. Gledao sam slike kad je bila mlađa, nije se uopšte promenila, prirodna devojka. Čak i ovo sa Muratom mi je smešno, a tad nije bilo - rekao je Bora.

- Lepe su joj uspomene. Ide mi se kući, ali ne znam - rekla je Sara.

- Kad gledam ovaj klip, stvarno bi ljudi pomislili da su oni divan par, a oni su blam, ja uopšte nisam za ovaj odnos - rekla je Boginja.

- Neko bi pomislio da su bogougodan par, niti psuju niti ništa. Sa Muratom je bila srećnija, oboje su pokazivali radost. Murat je tu ispao donji, nije trebalo tako da lako veruje osobi - rekao je Viktor.

Autor: R.L.