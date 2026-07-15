Nije ostao ravnodušan: Anđelo ne trepće dok gleda uspomene sa Teodorm Džehverović, a tek da vidite kadrove sa Kačavendom (VIDEO)

Nije ostao ravnodušan na svoje uspomene.

Nakon skoro deset meseci provedenih u rijalitiju "Elita" Anđelo Ranković je dobio priliku da pogleda svoje uspomene.

U prvim kadrovima prikazani su snimci i fotografije iz njegovog života van kamera.

Njegovo učešće u rijalitiju je obeležila njegova veza sa pevačicom Teodorom Džehverović. On je nepomično stajao i gledao emotivne momente iz njihove veze koja je zasigurno u njemu ostavila dubok trag.

Nakon Teodore ušao je u vezu i sa pevačicom Sandrom Rešić. Nakon nje, uplovio je u emotivnu vezu sa Anitom Stanojlović koja je bila udata za Jovanu Tomić Matoru, od koje se u Eliti 7 i rastala.

U Eliti 9 dešavalo se muvanje sa Tanjom Stijeljom Boginjom, kada su pali i neki poljupci, ali je on bežao od veze.

Nekoliko meseci pre raskrinkana je afera njega i Milene Kačavende koja se desila neposredno pre dpočetak Elite 9, kada su razmenjivali vrele poruke.

Na ulazak Stanije Dobrojević nije ostao imun, ali su se ubrzo i posvašali, pa od njihove potecijalne veze nije bilo ništa, već je njihov odnos propraćen svađama.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić