Novo oglašavanje Filipa Cara! Žestoko udario na Takija i Maju, pa se obratio Mevlidi: Pošalji nevesti pitu sa kilo bensedina...

Bivši zet Takija Marinkovića i bivši zadrugar, Filip Car, nakon što je javno udario na Majinog oca, a ovaj mu uzvratio, sada se ponovo oglasio Car za naš portal!

Filip Car, bivši učesnik rijalitija "Zadruga", pre nekoliko dana žestoko je uzvratio Takijeve prozivke, ali nije mogao da ostane imun ni ovoga puta na Takijev odgovor, te se tako oglasio za portal i nikada žešće je udario na Takija i njegovu ćerku.

- Zamislite kakva divlja veprina sa buvljaka, vređaju me njegov zet i mala i ja samo kažem da joj je evidentno potrebna stručna pomoć da su bubani i on ignoriše disertaciju stručnjaka, doktora Cara i odmah drugi dan stanje eskalira - rekao nam je Car, te je nastavio:

Sada mu zadnji put dajem savet. Taki spremi svoj produkt na lečenje, zasuci rukave, na buvljak i na posao. Pozdrav za teta Mevlidu i podršku u ovim teškim trenucima. Verujem sada da može da bi ovoj napravila pitu sa šrafovima! Ako može, neka pošalje pitu sa jedno kilo bensedina da se nevesta smiri.

"Maju sam branio od tvog nasilja"

Podsetimo, pre nekoliko dana, nakon što je Taki žestoko udario na Cara u izjavi za naš portal, Filip je rešio da uzvrati.

- Tom crikveničkom klošaru koji se plaši miša i grmljavine, koji tuče svoje roditelje, vratite klip gde njegova majka tvrdi da je on nasilan prema njima i da mu treba lečenje jer, kako je rekla, je bolestan čovek i nije normalan. A čuli smo od njegove bivše verenice Aleksandre Nikolić, koja je potvrdila istu priču kao što je Maja ispričala, a podsetiću sve da nisu u dobrim odnosima njih dve, što je javno iznela na televiziji Pink kako ju je, kako kaže, tukao, slomio zube i pokušao da je ubije isto kao i Maju. To je njegova verenica izjavila, vratite klip, pa ćete da čujete, ništa ja ne pričam što nisam čuo iz njihovih usta. Sve u svemu, jedan nislki konj - rekao je Taki, na šta je Car reagovao:

- Oho, javlja se vepar sa buvljaka. Najveći mi je strah kad divlji veprovi sa buvljaka sa fuš stvarima krenu da napadaju. On je poznat po Dolče i Gabana, gibanica majicama, verujem i da je ovo na buvljaku što prodaje istog kvaliteta. Sad će mu i zet iz rijalitija izaći, pa mogu zajedno da zakupe na buvljaku poziciju, jer mu je zet milioner, pa zajedno prodaju. Napokon je našla dečka sličnom tati - u svom stilu počeo je Car, pa je dodao:

Nije Taki kompetentan da priča o porodicama, jer godinama gledamo verbalno i fizičko nasilje njega i njegove ćerke već devet godina. Ja sam iz najbolje namere rekao da njegova ćerka treba da se leči, jer to vidi čitav Balkan, a on to ne shata, jer mu ćerka služi kao izvor prihoda. Da nje nema, on ne bi morao i naveče da bude na buvljaku, ne bi mogao po splavovima da glumi milionera. Što se tiče nasilja, već sam objavljivao slike i snimke, kako joj je upadao u stan, pa mi je Maja tražila da je branim od njega. Mislim da nije kompetentan da bi davao izjave vezane za to. Bolje mu je da ćuti, jer zna da ću ga rasklopiti kao pušku. Bolje da mi veprić sa buvljaka bude miran, da mu inspekciju ne pošaljem na buvljak. Mislim da će on i zetić Asmin napraviti dobar posao. Najlon pijaca je dobra opcija, da zakupe i tamo, šteta bi bilo da tamo nema u ponudi nešto od njih dvojice, nekih stvari. Vidim i da je svog psa Lea uzeo kao čuvara na buvljaku kad je, svog vučjaka tornjaka, on mu drži stražu kad mu inspekcija dođe. Šta više pričati o njima?! Tužno je što moram da pričam o njima. Tužno je što išta moram da komentarišem, ostao sam nedeljama nem na sve uvrede, ali sam odučio da zabiberim pred kraj rijalitija. Verovatno je bio nervozan pred kraj smene na buvljaku, pa je na mene udario sa uvredama svojim.

Autor: pink.rs