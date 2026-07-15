Šok prizor nasred dvorišta: Maja brije Asminu zadnjicu, ovo nema nigde! (VIDEO)

Niko nije mogao ni da zamisli da će ovo nekome pasti na pamet!

S obzirom da se superfinale približilo, takmičari su počeli polako da se pripremaju. Maja Marinković i Asmin Durdžić su među prvima počeli, te su izašli u dvorište sa mašinicom.

Naime, Maja je uzela mašinicu u ruke i krenula da skida dlake sa Asminovog tela. Ovaj zadatak je ozbiljno shvatila, te mu je svkinula šorc i počela da mu skida i dlake sa zadnjice.

Asmin je stajao naslonjen na vrata dok je ona vredno radila, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Autor: A.Anđić