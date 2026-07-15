Pogledajte kakva je lepotica Vanja Živić bila pre operacija: Janjuš je nikad ne bi prepoznao (FOTO)

Bivša učesnica Elite 9 Vanja Živić radila je razne estetke zahvate tokom godina, ali niko ne zna kakva je lepotica nekad bila, malo ko bi je prepoznao.

Crna kosa ošišana na paž, zategnuto telo ukrašeno mnogim tetovažama mnoge ostavlja bez daha, ali ono što je sve zanima je to kako je Vanja izgledala pre tetoviranja i pre odreženih zahvata koje je odradila na svom telu.

Pink.rs vam donosi Vanjine fotografije iz mladosti i pre sinlog tetoviranja.

Naime, ona je bila vrlo zapažena učesnica najgledanijeg rijalitija, što zbog svog atraktivnog izgleda, što zbog svađa sa svojom drugaricom Milenom Kačavendom, ali i zbog ulaska u vezu sa Markom Janjuševićem Janjušom.

Podsetimo, ona je nedavno napustila Elitu zbog hitne intervencija vađenja silikona u zadnjici.

- Imala sam tamo, znaju ljudi ozbiljnu situaciju, sama sam kriva. Silikoni su izvađeni, ja sam dobro, nikad ne kukam. Prošla sam kroz golgotu, jako sam tvrdoglava i pored apela doktorke imala sam nadu da će proći i da će sve biti u redu, trebalo je da poslušam savete doktora. Silikoni su izvađeni, tkivo je sada potpuno zdravo, sledeće nedelje bi trebalo da imam operaciju da se stave neki najmanji implanti da pokušamo, ide nam finale i sve. Nadam se da će sve biti kako treba da bih mogla da dođem na finale da proslavimo svi zajedno - rekla je Vanja.

Takođe, Vanju Živić uslikali smo nedavno kako napušta privatnu kliniku gde joj je u totalnoj anesteziji obavljena još jedna operacija zadnjice.

Naime, Vanji su stavljeni novi implanti, ovoga puta manji, a ona je već sledećeg dana stala na svoje noge i napustila kliniku. Reklo bi se da je operacija protekla u najboljem redu, iako se Vanja kretala usporeno i pridržavala za ogradu.

Autor: A.Anđić