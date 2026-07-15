AKTUELNO

Domaći

Pogledajte kakva je lepotica Vanja Živić bila pre operacija: Janjuš je nikad ne bi prepoznao (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Bivša učesnica Elite 9 Vanja Živić radila je razne estetke zahvate tokom godina, ali niko ne zna kakva je lepotica nekad bila, malo ko bi je prepoznao.

Crna kosa ošišana na paž, zategnuto telo ukrašeno mnogim tetovažama mnoge ostavlja bez daha, ali ono što je sve zanima je to kako je Vanja izgledala pre tetoviranja i pre odreženih zahvata koje je odradila na svom telu.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Pink.rs vam donosi Vanjine fotografije iz mladosti i pre sinlog tetoviranja.

Naime, ona je bila vrlo zapažena učesnica najgledanijeg rijalitija, što zbog svog atraktivnog izgleda, što zbog svađa sa svojom drugaricom Milenom Kačavendom, ali i zbog ulaska u vezu sa Markom Janjuševićem Janjušom.

Podsetimo, ona je nedavno napustila Elitu zbog hitne intervencija vađenja silikona u zadnjici.

Foto: TV Pink Printscreen

- Imala sam tamo, znaju ljudi ozbiljnu situaciju, sama sam kriva. Silikoni su izvađeni, ja sam dobro, nikad ne kukam. Prošla sam kroz golgotu, jako sam tvrdoglava i pored apela doktorke imala sam nadu da će proći i da će sve biti u redu, trebalo je da poslušam savete doktora. Silikoni su izvađeni, tkivo je sada potpuno zdravo, sledeće nedelje bi trebalo da imam operaciju da se stave neki najmanji implanti da pokušamo, ide nam finale i sve. Nadam se da će sve biti kako treba da bih mogla da dođem na finale da proslavimo svi zajedno - rekla je Vanja.

Takođe, Vanju Živić uslikali smo nedavno kako napušta privatnu kliniku gde joj je u totalnoj anesteziji obavljena još jedna operacija zadnjice.

Foto: Pink.rs

pročitajte još

PINK.RS PAPARACO! Operisana Vanja Živić: Nakon što je ponovo stavila silikone u zadnjicu, napustila kliniku, evo kako izgleda posle najnovije interven

Naime, Vanji su stavljeni novi implanti, ovoga puta manji, a ona je već sledećeg dana stala na svoje noge i napustila kliniku. Reklo bi se da je operacija protekla u najboljem redu, iako se Vanja kretala usporeno i pridržavala za ogradu.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Vanja Živić

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

#vanja živić nekad i sad

POVEZANE VESTI

Domaći

ŠOKIRALA SVE: Vanja Živić smanjila implante, odučila se na promenu, a svi se pitaju ZBOG ČEGA

Domaći

'ON JE AMEBA, BESKIČMENJAK I LUBENIČAR!' Vanja Živić vratila Bebicu na FABRIČKA podešavanja, otkrila da li je bila sa Žaninim Bobancem, pa urnisala Iv

Domaći

Takve mamlaze treba uštrojiti! Vanja Živić zarežala na preljubnika Terzu: Gleda sebe, a ne trudnu verenicu

Domaći

Prepoznajete li učesnicu Elite 9?! Pogledajte kako je izgledala pre nekoliko godina, OVE SLIKE BI SPALILA DA MOŽE (FOTO)

Domaći

JANJUŠ DEFINITIVNO POSTAJE ŽELEZNIČKI ZET?! Oglasila se sestra Vanje Živić, evo šta kaže o njihovoj vezi

Domaći

Isplivala nikad viđena fotografija voditelja: Evo kako je izgledao pre 35 godina (FOTO)