Uništio Staniju, pa progovorio o porodičnoj svađi i odnosu sa Pejom i Enom: Uverio sam se kad sam izašao...

Bivši učesnik "Elite 9" i muzičar Miki Dudić napustio je pre nekoliko nedelja imanje u Šimanovcima.

On se posvetio poslu i svojoj deci.

- Trebalo mi jedno dve nedelje da se opasuljem, da se vratim u normalu, što se kaže, da se akumuliram. Sad sam super. Vratio sam se i poslovno, u neku priču što se tiče muzike moje i porodično, prijatelji se javljaju. Nedostajali su mi ćerka i sin najviše. Nedostajala mi je moja svakodnevna rutina, posao, muzika. prijatelji i okruženje. Roditelji. To je nešto što mi nedostajalo dok sam bio tamo - rekao je Miki na početku razgovora.

Dudić kaže da su ga deca podržala kada je reč o njegovom učešću u rijalitiju, iako je imao nekoliko propusta.

- Na moje pozitivno iznenađenje dali su mi lepe reči podrške i zadovoljni su sa mojim učešćem. Imao sam možda neka dva tri mala gafa, ali to je normalno. Bože moj, devet meseci. Bilo bi čudno da se čovek ne oklizne malo, to baš bio dugačak period boraveći tamo. Ali generalno, oni su zadovoljni što sam eto bio malo pod ručnom i vodio računa da ne ulazim u neke veće možda sukobe, svađe i tako, da ih ne stresiram - rekao je bivši elitar.

O tužbi za Uroša Stanića

Kada je reč o incidentu sa Urošem Stanićem, njegov otac Hasan Dudić najavio je tužbu, jer ga je vređao.

- To ćemo još da vidimo. Ja nisam ništa još razmišljao o tome. Izašao sam, tako da sam hteo da se malo opustim, mozak da pustim na ispašu, da budem sa mojima, da spavam koliko mi treba, da se jednostavno opustim. Što se tiče malog Uroša, pa šta da kažem? Ja njega nisam nešto ni povredio. Ja sam imao nameru da ga zastrašim, jer je bio preterivao sa uvredama. Spominjao mi je stalno oca i tako dalje. Ne opravdavam ni to što sam uradio, ali što se tiče tužbe još ću da razmislim šta i kako - napominje sin Hasana Dudića i Zlate Petrović.

Takođe, Hasan je otkrio i da Miki planira da otvori muzički studio sa novcem koji je zaradio u rijalitiju. Međutim, Miki kaže da su planovi drugačiji, ali da su svakako vezani za posao.

- Pa ne znam, da li ću da otvorim muzički studio, ali videćemo što se tiče toga. Dobio sam neke astronomske kazne sad. Videćemo da l' će to da bude zaista tako. Ne znam koliko ću novca da dobijem. Ja sam dobio nešto i unapred, tako da, videćemo sa tim kaznama. Mislim da su baš strogi bili. Nije to sad neki ne znam koji novac da bih mogao da kupim svemirski brod, da otvorim neki studio i tako dalje. Ali svakako ću nešto da iskoristim možda u tom nekom muzičkom pravcu, možda snimanje nekih spotova, audio i video snimaka, ili otvaranje nekog YouTube kanala. Videću ovaj kako me bude struja ponela i šta me bude zanimalo. Što se tiče ulaganja, sigurno ću u posao da uložim - objasnio je muzičar.

Za Staniju Dobrojević nema lepe reči.

- Iskreno, pratio sam najviše zbog Filipa Đukića i Bore Santane, mog brata i Janjuša pobratima. Najviše sam njih tamo gotivio, družio se najviše s njima. Naravno, tu su i Terza i Luka, Anđelo, Viktor, i sa njima sam se baš slagao. Mislim da je Aneli favorit. To je nekako očigledno. Čak bih voleo da ona pobedi ako je već favorit. S njom sam bio u super odnosima i slagali smo se. Kako sam ja izašao, moglo se primetiti još više vređanja, što se tiče Maje i Asmina, ali, dobro to je taj njihov odnos koji je bio od početka takav. Šta mogu da kažem za Staniju? Ona ima svoju neku matematiku zbog čega je ušla tamo i ona se trudila svim stilama da napravi malo pometnju. Ona je na mene loš utisak ostavila, a mislim i na većinu ukućana da je ostavila loš utisak, a generalno i na publiku, sudeći po komentarima. Mislim da precenjuje sebe, degradira druge. Ne znam na kontu čega, na kontu toga što bavi javnim mnjenjem. Ne vidim ništa što je za pohvaliti previše - iskren je Miki.

Dudić otkriva u kakvom su odnosu Zlata i Hasan

Pevačici Zlati Petrović, majci Mikija Dudića, nedavno je bio rođendan, koji će svi porodično da proslave, a na slavlju će se možda naći i Hasan Dudić, njen bivši muž, koji tvrdi da su u lošim odnosima.

- Zlati je bio rođendan. Čuli smo se, videli smo se. Mi smo isplanirali da ćemo u toku nedelje da se vidimo jedan dan da organizujemo skup, kao i svake godine kada je njoj rođendan. Skupimo se ja i moja ćerka, sin. Videćemo i Hasu da pozovemo, ako bude raspoložen da dođe. Mislim da Zlata neće imati ništa protiv, oni su okej. Naravno, burazer moj Jovan. Dogovarali smo se, pa videćemo koji dan, pošto je meni ćerka na putu. Čm se vrati, popićemo jedan dan za to - otkrio je naš sagovornik.

Iako se spekulisalo da nije u dobrim odnosima sa bratom Jovanom, kojeg je Zlata dobila u braku sa voditeljem Zoranom Pejićem Pejom, Miki to odlučno demantuje i kaže da ima korektan odnos i sa Enom Čolić, Jovanovom devojkom.

"Sa Enom sam u korektnim odnosima"

- Čujem se sa bratom redovno. Sa Jovanom sam se video nekoliko puta pre nego što je otišao na more. Tamo mu je bilo super. Svaki drugi dan smo bili na vezi. Tako da sve je u najboljem redu, što se tiče naših odnosa bratskih. Tako je bilo i pre ulaska. Tako je bilo dok sam ja i bio u rijalitiju. Samo su mi informacije neke prenesene pogrešne. Ne znam zbog čega, ali, hvala Bogu, što sam se uverio da me je moj brat oberučke sačekao kad sam izašao. Mi smo super. Sa Enom imam korektan odnos. Super se oni slažu tako da ja to podržavam i to je to - naglasio je Jovanov brat.

O ljubavnom životu

Nakon izlaska iz rijaliti Mikiju Dudiću se udvaraju žene. Pišu mu poruke, ali on trenutno uživa u samoći.

- Ništa nije na nekom ozbiljnom nivou. Ima nekih poruka nekih osoba koje ja ne poznajem, devojke neke koje ne znam i koje nisam nikada upoznao, tako da ne odgovaram na te poruke. Što se mene tiče, ja sam solo, super mi je, uživam sad u nekoj slobodi i ovaj ništa kažem konkretno, ni ozbiljno se ne dešava. To je više neko prijateljsko viđanje, pravim sebi ugođaj da mi bude lepo. Počeo sam više da se bavim sobom - ističe Dudić.

"Od kockanja može da se zaradi samo visok pritisak"

Kockanju je rekao zbog pre više od 10 godina i još jednom istakao da tog poroka treba da se odreknu oni koji ga imaju i da je to moguće.

- Moji poroci - to je bilo pre nekih 12, 13 godina. To je neka prošlost koja je davno iza mene, a šta bih mogao da poručim, kad čivek ima jaku volju, kad ima neku zdravu okolinu i kad ima neku zdravu organizaciju i bavi se nečim pametnim sigurno će da zaboravi na to i da se okrene od tih nekih loših stvari, šta god to bilo. U mom slučaju, to je bilo kockanje, to je daleko iza mene. Ne vidim ništa dobro u tome. Ko god pokušava da nađe sreću u tome, tu nema nikakve sreće. Samo može da zaradi visok pritisak i neku bolest može da zaradi - zaključio je Miki Dudić.

Autor: M.K.