Ako mi dođeš ikad, ja bih da te dočekam! Sari potonule sve lađe, zbog Murata maskaru skida suzama i peva na sav glas (VIDEO)

Emocije su totalno savladale Saru nakon Muratovog ispadanja.

Nakon što je Murat Asylguzin zauzeo 29. mesto u ''Eliti 9'', Sara Stojanović totalno se slomila nakon njegovog ispadanja.

Nakon što je Murat završio svoje učešće u superfinalu, Sara nije uspela da sakrije koliko ju je njegov odlazak pogodio. Ona se u jednom momentu povukla na dok, gde su je emocije u potpunosti savladale, a suze nije mogla da zaustavi.

U jednom trenutku, grcajući u plaču, zapevala je pesmu ''Imendan'', pokušavajući na taj način da izbaci sve što je osećala. Svaki stih pesme pevala je sa knedlom u grlu, dok su joj suze neprestano tekle niz obraze, pa je jasno da se teško miri sa Muratovim odlaskom iz Bele kuće.

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Autor: Teodora Mladenović