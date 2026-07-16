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Maja se u krevetu udara kao opštinski pečat: Matora razvezala jezik o Aneli i Alibabi, predviđa da će nakon izlaska nastaviti započeto u hotelu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Matora je iznela svoje iskreno mišljenje o odnosu Aneli, Asmina i Maje.

Voditelj Milan Milošević razgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom o celokupnom odnosu Aneli Ahmić sa Asminom Durdžićem, kao i trenutnu situaciju sa Alibabom i Majom Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo nisam videla u životu. Asmin ako ode 23. on će da i*ebe Aneli jer u hotelu nisu mogli. On se pre ulaska ovde čuo sa Sitom. Koga ovi ljudi zajebavaju? Maja ovo oidržava zbog kraja. Ovo je prevazišlo boleštinu. Taki, on i Maja posle 5 dana idu na ručak jer neće moći da se izbori sa Majom. Aneli mi je tako jadna pred kraj. Oni su takvi smećari. Igraju rijaliti od prvog dana preko deteta. Mina je danas onakvu rekaciju imala da ne bi izgubila Viktora. To ne znači da treba zbog njega da se srozavaš. Maja se u krevetu udara kao opštinski pečat. Asmin je takva pi*ka. Nema u sebi ni malo dostojanstva. Ovo je kataklizma. Asmin je Maju povukao na dno. On je nju unakazio, a tek će da joj se us*re. Maja i on će biti najveći neprijatelji. Ima da je unakazi za života. - rekla je Matora.

Autor: Teodora Mladenović

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