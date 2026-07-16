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Poslednji četvrtak u ovoj sezoni! Ovakav prizor tokom buđenja retko se viđa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ostalo je još nepuna četiri dana do velikog finala kada će gledaoci svojim glasovima odabvrati pobednika Elite 9.

Veliki šef je ovog jutra probudio učesnike najnovijim pop hitovima Aleksandre Prijović i Milice Pavlović.

Iako im je buđenje skoro uvek bolna rana, jutros su mnogi ustali raspoloženi.

Foto: TV Pink Printscreen

Pojedine učesnice su već uveliko bile na bazenu i sunčale se, te im je muzika za razbuđivanje došla kao dnevna žurka.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Autor: R.L.

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