Porodica se distancirala od mene, izgubila sam prijatelje.... Stanija priznala koliko je osuda trpela zbog veze sa Asminom, a onda se obratila svim devojčicama! (VIDEO)

Poslala je poruku svim mladim devojkama da ne postaju starlete jer sada više nije to vreme koje je bilo kada je ona to postala.

Stanija Dobrojević porazgovarala je sa Drvetrom mudrosti o svim temama koje je trenutno muče.

- Najviše sam mržnje osetila od Maje, koja je pokazala najveću ostrašćenost, čak više i od Maje i Asmina. Kritično sam bila juče, jer sam čula nešto između Mine i Viktora, pa su onda bile neke uspomene, razočarala sam se u neke ljude kroz te uspomene, gledam Bože s kim sam ja ovde. Brojim sitno do izlaska iz pakla - rekla je Stanija.

- Koje je tvoje mišljenje o Viktoru - pitalo je Drvo.

- Bio mi je drag kad sam tek došla, stala sam na njegovu stranu jer poznajem Minu kroz učešća, mislila sam da je hladna, da ga vrti, ali sve se promenilo onog trenutka kad su se pomirli, ali to ne može da promeni ono što sam videla. Mina je plakala, bilo je agresivnijih stvari ispod jorgana, Mina je u ovom odnosu ponižena i podređena, od sebe je napravila krpu, da bi ostala u ovom odnosu. Ponizila je sebe kao nikad pre, i žao mi je nje - navela je ona.

Ona je potom prokomentarisala svađe i obračune između Maje i Asmina.

- To je prirodno stanje njihove veze, to bi se dešavalo devet meseci ovde da nisam ja ušla. To im je prirodan odnos i tek će da eskalira kad ne bude kamera i obezbeđenja. Oni tu vezu održavaju meni iz inata. On je mene na poligraf vodio. I za Aneline uspomene, nije plakao zbog Nore, nego što je ona promenila šest muškaraca, njega to boli - rekla je Stanija.

Drvo je želelo da čuje od Stanije koja je Asminova žena najgore prošla.

- Što se tiče Aneli, bilo je tu razbijanja glave, majci njegovoj je slala poruke da je krava, on je imao šest žena. Njoj se on osvetio što joj je rasturio veridbu sa Lukom. Što se mene tiče potrošio mi je tri gvodine života, rekla sam mu da želim porodicu, ušao ovde unakazio me uvredama, moju porodicu, to nije čovek sa kojim sam ja bila u spoljnom svetu tri godine. Maja je isto poprilično platila visoku cenu u samom početku veze, vređao je i nju i Takija, bilo je tu svačega. Neka publika izvaga. Aneli nije dirao ništa mrtvo, ona nosi težinu jer ima dete s njim. A Maja je sama želela priču, da bude Stanija, to sve ima cenu, nije ušla iz ljubavi prema njemu. Ona je najveću mržnju prema meni pokazala. Pobednika u ovoj priči nema, svo četvoro smo gubitnici - rekla je ona i dodala da je zbog Asmina mnogo toga izgubila:

- Rasterećenija sam bez njega, izgubila sam dosta prijatelja zbog njega, porodica se distancirala od mene zbog njega, a bila sam srećna sa njim samo prvih mesec dana.

Stanija je potom poslala poruku devojčicama.

- Osećam odgovornost za neke stvari, jer imam veliki uticaj na ljude, zbog tog mog slikanja, starlete, kao Kardašijan, Paris Hilton, što sam partijala sa Paris. To sam ja uvela na Balkan, iako živim čisto privatno, ali imala sam uticaj na veliki broj tih devojaka koje žele da budu starlete, bila sam paravan. Želim da poručim devojkama da to više nije popularno, ja sam sam početak toga, prvi portali, prvi Fejsbuk, tad je to bilo vau, sad nije in, sad je blam, neka prate nove influenserke, jer ovo može samo da ih dovede u stramputicu.... Ako pobedim to će mi biti najveća satisfakcija, da ih ispratim odavde i pobedu posvetim mom pokojnom ocu - rekla je Stanija.

Autor: R.L.