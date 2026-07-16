Kristijan me je reketirao javno, Slepi Mića Ahmić najbolje zna ko sam ja! Stanija ZAPENILA, bljuje vatru i uništava sve redom! (VIDEO)

Dobrojevićku nikad nismo videli ovako ljutu i besnu.

Stanija Dobrojević gostovala je u emisiji "Radio Amnezija" te je tom prilikom bila poprilično ljuta i besna.

- Ko osim tebe zaslužuje da pobedi - pitali su voditelji.

- Samo ja, ja sam apsolutni pobednik, tri godine ovo nosim na svojim leđima, drugarica mi polomila stvari, ovaj lik me najstrašnije uvrede, ova lažna žrtva šta mi je sve izgovorila. Ko bre da pobedi? Ja čvrsto verujem u svoju armiju - vikala je Stanija i dodala:

- Smrt starletama, svaka k*rva koja se pojavi je starleta, ne to nisu starlete to su k*vete. Ja sam uvela to pre 20 godina kad sam partijala sa Paris Hiltron. Ali svaka k*rva koja je uhapšena ona je starleta. Ne može tako, kraj ere starlete.

- Ja sam šetala u toplesu, ali nikad nisam slikala goli porni organ, nemam klipove sa muškarcima, nemam ništa od toga. Nemam ništa takvo.

Stanija se dotekla i Kristijana Golubovića, pa je i po njemu oplela žestoko.

- Pun mi je više k da mi nabijate na nos Kristijana, to bilo pre deset godina, nikad nisam bila intimna sa njim, bilo je neke intime kad sam izabrala drugog dečka da ga vodim u hotel, pa je došao da me ljubi ispod pokrivača. Nema s*ks u hotelu, ni s*ks u senu, sve je to bila Balerinka koja se plašila da nije trudna s njim. Sve je to prebačeno na Staniju Dobrojević jer smo bili najjači tandem. Reketirao me javno, dala sam mu pola nagrade. Ovu štek mamu pravda Slepi Mića Ahmić. A on zna da sam bila njegova sele, zna kakve njuške su pokušavale da dođu do mene, nikad nisu uspele, i sad sve pljuje jer sam bila sa ovim Kvazimodom - rekla je Stanija.

Autor: R.L.