Šta onda tražite sa babom od 50 godina? Kačavenda razvezala jezik o Janjušu, pa najavila da nema gašenje Milene i da se vrhunski zabavlja! (VIDEO)

Milena se nije usrečavala da prokomentariše Janjuša, pa otkrila ko po njenom mišljenju treba večeras da napusti Belu kuću.

U toku je emisija ''Radio Amenezija'', a Milena Kačavenda otvoreno je pričala o svom odnosu sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- On sinoć govori da treba da ispadnem jer sam imala fizičke konflikte, kao polivanje. To su takvi miševi, da se najedu go*na. Mogu da me smeste u Sunce, ali imam pravo da se ludo zabavljam. Ti mi pišeš 10 dana pred ulazak u rijaliti. Šta ja da mislim? Nisam nikome ništa uništila, a uništavali su mi svašta. Ozbiljno mi idu na živce, bitno mi je da ove godine budem malo bolje plasirana. Šta vi onda tražite sa babom od 50 godina. Meni da kažu ova dva degenerika i ovaj krokodil koji se razveo i nema šta nije uradio. On će meni nešto da priča. Da ne pričamo o zabadanju noža u leđa. Svima njema srećan put. Gašenje Milene nema, ali legitimitet imam. Pun mi je k*rac lažnih zvezda, garnituraža. - rekla je Milena.

- Ko večeras napušta Elitu? - pitao je Bora.

- Dušica i Sarita. Mislim da je i Murat m,ogao da ostane koji dan. Vrlo interesantan učesnik. O meni govori moj brak, što niste za 3 godine čuli ružnu reč o njemu i moja deca. Jača sam pi*ka od gomile ovde. - rekla je Milena.

- Za koga navijaš? - pitao je Bora.

- Za Filipa Đukića. On je emni top, autentičan. - rekla je Milena.

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Autor: Teodora Mladenović