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Anitina drugarica u strahu od intimnih snimaka koje je otkupila Nena Opozicija?! Pink.rs u posedu Tamarine prepiske, evo šta je tražila

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je Nena Opozicija objavila stori u kojem se govori o aktuelnoj učesnici "Elite 9" Aniti Stanojlović i njenoj prijateljici Tamari, usledila je burna reakcija.

Naime, u posed naše redakcije dospela je prepiska koja navodno pokazuje da se Tamara veoma uznemirila zbog cele situacije, pa je odmah kontaktirala Nenu. Iz poruka se može videti da insistira na tome da se njihovo ime više ne pominje u javnosti, pozivajući se na prethodni dogovor.

"Dobih sada tvoj stori. Znam da si ti otkupila snimke, ali te ne pominjem nigde jer poštujem dogovor i reč. Ali vidim da mene opet spominješ. Nisam ti ja adresa za ovo, niti si spomenuta bilo gde. Prozivaj koga hoćeš, poštuj datu reč i kodeks ne pominjanja", stoji u porukama koje je Tamara poslala.

Foto: privatna arhiva

Ova prepiska dokazala je da je upravo Nenin stori izazvao nervozu kod Anitine prijateljice, koja je očigledno želela da ostane po strani i da se njeno ime više ne provlači kroz javne prozivke.

Autor: N.B.

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