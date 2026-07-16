Kad se pokrivač pretvori u Himalaje: Majin i Asminov jorgan se podigao na drugi sprat, njemu samo noge vire! (VIDEO)

Dok su ostali učesnici pratili dešavanja u emisiji „ Radio Amnezija“, njih dvoje povukli su se u hotel i prepustili strastima daleko od očiju cimera.

Dok je u Beloj kući trajala emisija „Radio Amnezija“, Maja Marinković i Asmin Durdžić odlučili su da vreme provedu daleko od ostalih učesnika. Njih dvoje ležali su u hotelskoj sobi, gde su iskoristili trenutke privatnosti kako bi se osamili.

Maja i Asmin završili su zajedno ispod pokrivača, a po njihovim pokretima bilo je jasno da su odlučili da svoju bliskost podignu na viši nivo. Dok su učesnici pažljivo pratili dešavanja u emisiji, njih dvoje nisu marili za ono što se događa u kući, već su se potpuno posvetili jedno drugom.

Ovo nije prvi put da Maja i Asmin privlače pažnju svojim prisnim odnosom, a ostaje da se vidi kako će njihov odnos izgledati u danima koji slede.

Kako je to igledalo pogledajte OVDE.

Autor: Teodora Mladenović