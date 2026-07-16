Sudbine učesnika Elite su u vašim rukama: Počinje DRUGO FINALNO IZBACIVANJE, evo kako možete podržati svog favorita

Učesnicima Elite predočeno je u pismu da su nakon dugih deset meseci ušli u finalnu nedelju, te je tako vreme da se održe i druga "Finalna izbacivanja" i to će se dogoditi večeras, a njihove sudbine su samo u vašim rukama!

Deset meseci bez predaha, čak 305 dana života pod budnim okom kamera, a više od sedam hiljlada sati smeha, suza, ljubavnih drama, raskida, prijateljstava, sukoba i trenutaka o kojima je pričao ceo region. 13. septembra kapije najpoznatijeg imanja u Šimanovcima otvorile su se za 53 učesnika koji su se uselili u najgledaniji rijaliti program u regionu.

Kako se čak tridesetoro učesnika plasiralo u veliko finale "Elite", došlo je vreme da se sa nekima od njih pozdravimo za ovu sezonu, te će tako neko samo četiri dana pred spektakl izgubiti u trci za pobedom u "Eliti 9". Sinoć smo imali priliku da pratimo prva finalna izbacivanja.

Večeras će se održati druga "Finalna izbacivanja", a dok će vaš domaćin u studiju biti voditeljka Dušica Jakovljević, konačnu odluku u Beloj kući saopštiće voditelj Darko Tanasijević, a upravo ove večeri mogu totalno promeniti tok rijalitija, jer su sudbine učesnika Elite isključivo u VAŠIM RUKAMA .

EVO KAKO MOŽETE DA GLASATE ZA SVOG FAVORITA﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Milica Mitrović, direktorka programa TV Pink, objavila je na svom instagram profilu kako možete glasati za svog favorita u Eliti, a to možete učiniti na sledeći način:

REDNI BROJ TAKMIČARA POŠALJITE NA BROJ DRŽAVE IZ KOJE GLASATE.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Otvoren kasting za Elitu 10﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Takođe, Milica Mitrović na svom instagram profilu podelila je da je kasting za novu sezonu, "Elitu 10", uveliko otvoren, te je tako na istom objasnila šta treba da uradite kako biste se prijavili za kasting, a to su sledeći koraci:

Svoju kratku biografiju, kontakt telefon, lične fotografije i kratak video - snimak potrebno je da pošaljete na imejl adresu elita@rtvpink.com.

Autor: Teodora Mladenović