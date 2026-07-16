Godinama govorio da mu je porodica sve, a onda rešio da se razvede! Lakić i Coka doneli najtežu odluku zbog mira porodice, on se sad oglasio (FOTO)

Bivši rijaliti učesnik Nikola Lakić nakon osam godina rastao se od svoje partnerke Aleksandre Tasić Coke, sa kojom ima sina Lazara.

Nikola Lakić, bivši rijaliti učesnik i njegova supruga Aleksandra Tasić Coka stavili su tačku na brak dug osam godina, ističući da su učinili sve kako bi sačuvali porodicu, ali da zajednički život više nije bio moguć.

Lakić je tokom svog učešća u rijalitiju često sa ponosom govorio o supruzi Coki i njihovoj porodici. Vest u tom momentu, da se razvodi nakon osam godina braka, iznenadila mnoge, budući da je godinama isticao koliko mu je porodica najveći oslonac, a sa suprugom ima dete Lazara.

I ako su se jedan vremenski period trudili da prevaziđu probleme i spasu svoj odnos, oboje su zaključili da je razvod najbolji za njihovu budućnost. Kako su isticali, odluku nisu doneli preko noći, već nakon brojnih razgovora i pokušaja da poprave brak.

- Čekanje je gorko ali plodovi su slatki - napisao je sada Lakić na svom storiju na Instagramu.

Povod za njihov rastanak bio je njegovo neverstvo o kom je on otvoreno pričao.

- Nisam baš najbolje, mešaju mi se emocije i osećanja, prvo sam nasmejan i pozitivan, pa negativan i tužan. Ovo je za mene emotivni šok, jer ovo je prvi put da izađem pred kamere i da pričam o stvarima koje su se dešavale u mom porodičnom domu osam godina, a mislio sam da nikada neću pričati o tome. Sve je puklo kao zvečka i mislim da tu nema povratka i za mnoge stvari se kajem i teško mi je. Knedla mi je u grlu i nije mi prijatno da pričam o nekim stvarima, jer loše stvari sam uradio i iz ove kože ne mogu, ali pokušavam da budem jak da sve prolazim sa osmehom jer sam srušio sve, ali mi smo dve dijametralno različite osobe – rekao je on jednom prilikom za ''Blic''.

- Četiri godine je već lošeg perioda, od mog ulaska u “Elitu“ smo pokušavali da prikrijemo da dolazi do pucanja. Ništa nije moglo da se promeni, a pokušavali smo. Dugo je trajalo, četiri godine svega lošeg, a nismo prekinuli i zapitao sam se šta to nama treba. Često smo govorili da nismo jedno za drugo, pokušavali smo da nešto vratimo, ali znao sam uvek da je to neka lažna slika i da nema povratka.

Autor: Teodora Mladenović