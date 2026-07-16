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STIGLA PRINOVA U DOM ENE ČOLIĆ I PEJE! Bivši rijaliti par podelio najlepše vesti, odmah se pohvalili novim članom porodice (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bivša rijaliti učesnica Ena Čolić i njen partner Jovan Pejić Peja odlučili su da prošire svoju porodicu, a novi član već je postao glavna zvezda njihovih objava.

Bivši rijaliti učesnici Ena Čolić i Jovan Pejić Peja ponovo su privukli pažnju svojih pratilaca, ovoga puta lepim povodom. Njihov dom postao je bogatiji za još jednog člana porodice, a srećne vesti odmah su podelili na društvenim mrežama.

Foto: Instagram.com

Ena Čolić pohvalila se na svom Instagram profilu da je njihov dom postao bogatiji za još jednog člana. Bivša rijaliti učesnica objavila je fotografije preslatkog, malog, bež i pufnastog kučeta, koje su ona i Peja odlučili da uzmu kao kućnog ljubimca. Novi ljubimac odmah je osvojio simpatije njihovih pratilaca.

Foto: Instagram.com

Ena nije krila oduševljenje, pa je sa pratiocima podelila prva kadrove sa preslatkom kucom. Nema sumnje da će mali, pufnasti mezimac ubuduće biti nezaobilazan deo njihovih zajedničkih trenutaka.

Spekulisalo se da je Ena trudna

- Nisam trudna. Kod mojih smo, mama non stop nešto sprema, pa smo se opustili – rekla je Ena i potom otkrila gde će njen dečko Jovan Pejić Peja i ona proslaviti Božić.

Autor: Teodora Mladenović

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