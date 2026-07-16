Čekaću je, ali... Murat spreman da oženi Saru Stojanović?! Otkrio da se čuo sa njenom mamom, a evo šta su Anastasiji rekli roditelji (VIDEO)

Učesnici Elite 9 koji su sinoć, odlukom gledalaca, napustili rijaliti, sada su gosti kod Dušice Jakovljević, te su tako otkrili prve impresije po napuštanju imanja u Šimanovcima!

Voditeljka Dušica Jakovljević poželela je dobro veče gledaocima, te je tako otkrila da su njeni večerašnjai gosti, finalisti Elite 9, Murat Asylguzhin i Anastasijas Brčić, sa kojima je porazgovarala o prvim utiscima po sinoćnjem napuštanju.

- Uopšte nisam spavao, čuo sam se sa svima, baka i deda, tata i majka, svi su živi i zdravi. Generalno su ponosni, pokazao sam stav i karakter kao fin i kulturan dečko, nikada ništa nisam radio na silu. Ja sam i napolju iskren, ja sam i danas video kako sam nedostajao Sari, naravno da mi nedostaje. Tri meseca smo zajedno, ima emocija, zaljubili smo se, ali ćemo da pričamo o svemu - rekao je Murat.

- Ti si rekao da ne odbacuješ mogućnost da nađeš ženu za udaju - rekla je Dušica.

- Naravno, zašto da ne, ja sam rekao da tražim ženu sprkinju, korak po korak da krenem da učim jezik. Uklopio sam se u sistem, uklopio sam se sa Sarom. Naivna je, čuo sam se s njenom majkom, rekao sam joj da je ona previše dobra osoba. Rekla je da jedva čeka da vidi svoju ćerku, ja mislim da će biti do kraja Sara, čekaćemo je njena mama i ja - rekao je Murat.

- Anastasija, šta ti kažu tvoji - pitala je voditeljka.

- Nažalost, ja sam mobilni ostavila kod sestre, bilo mi je teško da stupim u kontakt sa mojima. Rada nas je obradovala, čula sam se sa mamom i sa sestrom. One su jako srećne što sam izašla, nisu me kritikovale, verovatno čekaju da dođem kući. Sada mi je totalno drugačija energija, lepše mi je sve - rekla je Anastasija.

- Vrlo su česti ti sukobi između devojaka, najteže reči padaju kada se dve devojke posvađaju, je l' da Murate - pitala je Dušica.

- To smo videli između Maje i Stanije, Aneli i Stanije i Maje i Aneli, to su morbidne reči - rekao je Murat.

- I muškarci u tim raspravama koriste te uvrede koje nama ne bi pale na pamet. Borbenije su ženije u tim raspravama, ali muškarci niže udaraju žene. Asmin, pre neko veče, isponižavao Draganu koja je prelepa devojka, pa ponižava tako devojke. Muškarci su mnogo gori u uvredama, pa čak i kada vređaju na konto fizičkog izgleda i samo traže zamerke ženama - rekla je Anastasija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić