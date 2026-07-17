Vi ste doneli odluku: 28. mesto u Eliti 9 zauzela je Dragana Stojančević (VIDEO)

U večerašnjim finalnim izbacivanjima, nakon prvog preseka odlukom glasova publike Elitu 9 je napustila Dragana Stojančević!

Voditelj Darko Tanasijević ušetao je u Belu kuću nakon što se oglasio gong, otkrivši učesnicima Elite 9 da je za večeras napravljen prvi presek, pa je tako porazgovarao sa njima, a potom je podigao najugroženije učesnike u ovom momentu.

- Došlo je vreme da se pozdravimo sa nekim od vas, jer je došlo vreme da neko od finalista napusti Belu kuću. Pre nego što podignem finaliste koji su ugroženi u ovom trenutku, da li ima neko neki loš osećaj vezan za svoj opstanak u Eliti - rekao je Darko.

- Ne znam, imam neki osećaj ceo dan - rekla je Sara.

- Ja uvek imam osećaj, uvek imam taj osećaj. I prošle godine i sada...Kraj učešće, moguće, ali svakako idemo kući, ne treba niko da žali - rekla je Dragana.

- Tenzija, strah, neizvesnost i iščekivanje. Gledaocima se pokazi ko ste zapravo i ko ste u stvari. Mnogi od vas su srušili zablude, tabue i predrasude, neki su stekli armiju fanova i obožavalaca, nekima su pale maske i stekli su hejtere, a milioni gledalaca uporno glasaju za pobednika Elite 9. Upućen sam u to da u ovoj sezoni glasaju više nego ikada pre i da će vaši glasači dati sve od sebe da vas doguraju do superfinala, ali tamo nema mesta za svakoga od vas - rekao je voditelj, te je nastavio:

- Došlo je vreme da izgovorim ime osobe kojoj se ozbiljno klima stolica u ovom trenutku...Prva osoba koja je posle prvog preseka glasova ugrožena u ovom trenutku jeste Hana - rekao je Darko.

- Ja mislim da idem kući...Imam par dana pre, ja se brzo snađem, htela bih da ispadnem pre njega da ja to organizujem sve - rekla je Hana.

- Mesecima smo slušali o porodičnoj drami i svemu što ti je priređivala Neriova majka Sita koje se odrekao, strahovala si o problemima. Da li se plašiš da se tvoj pakao nije završio nego da tek počinje - pitao je Darko.

- Mislim da će biti pakao kada izađem. Bojim se svih, njegovih ljudi. Mislim da će biti novih problema, nema nekih dobrih naznaka, navikla sam se loše. Kada je nekome tri godine svaki dan loše, kako drugačije?! Šta bude biće, samo da zagrlim mamu i Ariju - rekla je Hana.

- Aneli, da li je Hana Duvnjak zaslužila mesto u superfinalu Elite

- Za mene ne, slušala sam danas bljuvotine i grozote, to ti je ono: "malo patetike za sve iz publike". Verujem da će doći, za mene nije zaslužila i mnogo je toga slagala. Ona se boji svoje porodice i svoje lude . Ona mora da vodi svoju majku sa sobom, jer će ona posle ovoga da je vodi u taj hotel. On je birao da se odrekne svoje porodice zbog žene - rekla je Aneli.

- Ne, za mene i Ariju nema mesta u toj kući za njih - rekla je Hana.

- Ceo dan sam potrešena izjavama koje sam slušala o mojoj porodici, izmmišljotine i to, ona ima problem sa svojom porodicom i tetkom s kojom je u svađi i gde god da se pojavi, pravi im probleme. Ja njemu želim svu sreću ovog sveta - rekla je Aneli.

- Hana ovde neće biti sama, vreme je da joj se pridruži još neko od vas. Očekivano ili ne, saznaćemo kada budem izgovorio to jedno ime. Ovu osobu su mnogi osporavali ove godine, zbog ove osobe su mnogi imali pribleme i ova osoba je svojim komentarima uvek podizala prašinu za crnim stolom. Ova osoba je bila u vrlo specifičnom odnosu sa Janjušem, Asminom, Terzom, Sofijom, a to je Dača - rekao je Tanasijević.

- Možda je zakasnio neki autobus večeras...Kada se napravi presek, neki glasači se opuste i ne glasaju, to se menja iz dana u dan. Što se mene tiče, mislim da sam zaslužio da ove godine završim u superfinalu - rekao je Dača.

- Evo biću iskren, on je preinteligentan za svoje godine, ljudski kvaliteti su mu na minimumu, a ni empatije kada su ljudi u crvenom. Šta god da kažem, ne mogu da osporim da je zaslužio superfinale i da je maksimum - rekao je Luka.

- Vreme je da saznamo ko je treća ugrožena osoba u ovom trenutku posle prvog preseka glasova. Dragana, ti si ugrožena u ovom trenutku - rekao je Darko.

- Ja verujem da će biti okej, verovala sam i prošle godine, verujem i sad. Bilo je i treme i straha prošle godine, ali verujem da će sve biti okej. Prvo što ću mu reći jeste da ga volim, da mi je žao što nisam bila upornija. Verujem da će me sačekati ovde kao i prošle godine, pričali su da su me se odrekli, sačekali su me i mama i tata i svi - rekla je Dragana.

- Ukoliko budu digli ruke od tebe, šta ćeš onda uraditi - pitao je Darko.

- Ne razmišljam crno, uvek verujem da će biti dobro - rekla je Dragana.

- Matora, Dragana je ugrožena, mnogi su komentarisali da su tvoja izlaganja takva kao da si svesna da vam se bliži kraj, da li imaš u glavi da se rastajete - pitao je Darko.

- To ko je komentarisao ovde, to može da kaže osoba koja nikada nije volela svog partnera. Osoba koja kaže da mu nije bitno šta će porodica da kaže od partnera, tu ljubav ne postoji. Te osobe su jako sebične i verujem da nisu nikada nikog volele u životu - rekla je Matora.

- Došao je trenutak da saopštim ime još jedne osobe koja je ugrožena u ovom trenutku nakon prvog preseka ove noći. U pitanju je Dušica - rekao je Darko.

- Iskreno, ja smatram da za ovim stolom nisam pokazala koliko je ovih 90 odsto. Meni je i ovo zaista previše, ne smatram da sam za superfinale. Za svoj prvi put ovde i nekoga ko je jedinka, zadovoljna sam što sam došla do ovde. Najviše se kajem zbog toga što sam rekla za sestru, ali razumeće me - rekla je Dušica.

- Dušica, Dragana, Hana i Dačo, vreme je da im se pridruži i peta osoba posle prvog preseka, a to je Sofija Janićijević - rekao je Darko.

- Zakazali su glasači iz Severne Makedonije, iz Beograda...Ja mislim da će svi slični Danetu da glasaju u najvećem mogućem broju - rekla je Sofija.

- Da li stare ostavljamo u prošlosti - pitao je Darko.

- Ne, samo ću na straćaru da stavim fasadu i krov, kada namunjim tu straćaru, možda i bude nešto - rekla je Sofija, aludirajući na Terzu.

- I vreme je da se još jedna osoba pridruži Sofiji, Dušici, Hani, Dači i Dragani, a to je Mina Vrbaški - saopštio je Tanasijević.

- Jesam, očekivala sam, rekla sam malo pre da ću biti dignuta...Kao što su svi negde komentarisali, svako može da bude ugrožen - rekla je Mina.

- Vreme je da jedna osoba sedne i da joj olakšamo ovo veče. Mina, Dačo, Hana, Dragana, Dušica i Sofija...Vreme je da sedne u ovom trenutku Dušica. Bezbedna je u ovom trenutku i Hana. Sešće još jedna osoba koja je bezbedna, a to je Mina...Sofija, Dragana i Dačo. Sigurna je još jedna osoba, a to je Dačo Virijević. Dragana ili Sofija, gledaoci glasaju za pobednika Elite od ponedeljka. Neki će plakati, neki likovati, ali vreme je da saopštim da je odlukom gledalaca sada izbačena Dragana Stojančević - saopštio je Darko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić