Nisam krila da sam đuskala, ali... Dušica Đokić progovorila o učešću i radu u Tetovu: Bila sam jedna od... (VIDEO)

Dušica Đokić, odmah po napuštanju Bele kuće,

Voditeljka Dušica Jakovljević dočekala je u studiju Dušicu Đokić, sa kojom je porazgovarala o njenom učešću.

- Napeto je bilo. Bilo je mnogo velikih uspona i padova, prvi put se nalazim u situaciji da moram da se branim od nečega, a više ne znam ni od čega - rekla je Dušica Đokić.

- Delovalo mi je da te je zatekla za priča o tom Tetovu - pitala je Dušica.

- Da, jeste, jer je to bilo pre baš davno, pre pet godina ili četiri...Nisam ja nikada krila da sam ja đuskala pre osam, devet godina, ali su mi rekli da ne govorim da sam bila tamo. Tamo nema čak ni igranja, ja jesam bila jedna od tri ili četiri devojke od ostalih devojaka koje su igrale. Pet do deset minuta sede s njima i pričaju, toliko je vreme za jedan koktel - rekla je Dušica Đokić.

- Stalno si pričala o tome kakvu će sliku o tebi, brinula si o ocu pre svega kako će on da reaguje - rekla je Dušica.

- Da ne pomisli da je stvarno onako kako oni pričaju. Mene oni vrlo dobro poznaju, što se toga tiče nemam šta da brinem. Krivo mi je bilo jer mešaju babe i žabe. Nije to javna kuća, samo je klub u kom igraju devojke - rekla je Dušica Đokić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić