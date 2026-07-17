Bitniji joj je polni organ od deteta: Uroš sravio Aneli na stub srama, pa osuo drvlje i kamenje po Sofiji: Ona je patološki lažov! (VIDEO)

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Uroš Stanić. On je u svom iskrenom razgovoru progotio o gorućim temama, koje se tiču Bele kuće.

Uroš Stanić je naredni gostovao u Šiša baru gde je prokomentarisao trenutnu situaciju među učesnicima ''Elite'', te se nije libio da istakne šta misli o odnosima koji intrigiraju javnost.

- Ko se ovih dana na njprljaviji način bori da dođe do što većeg broja glasača? - upitao je Darko.

- Svi. Sada je borba za plasmane i pranje svojih postupaka. Sofija, Terza, Maja, Asmin, svako od njih se pere. Sofijine uspomene su rekle sve. Ja sam u ''Eliti 8'' ginuo da dokažem ko je ona, a ove godine se nisam truio ni da dokazujem, jer je sama o sebi sve kazala. Videli smo sve, ono sa Danetom, ona je jedan paztološki lažov - rekao je Uroš.

- U Terzinim uspomenama smo videli Daneta, on se distancirao do Sofije, a nakon toga je opet dopustio da mu se približi - kazao je Darko.

- Terza je pokazao da ne poštuje svoju porodicu, pokazao je koliko je loš. Sofija urinira po njemu, prošle godine je u ušla u odnos sa njim zbog priče, jer ga je pikirala, a ove godine mu se sveti, jer je on nju ostavio prošle godine. Sofija je osoba koja voli da dobija lovu od muškaraca, a Terza ih nema, pa ga koristi tako što obleće oko nje. Ona će narednog sponzora tražiti u domu za stara lica - rekao je Uroš.

- Kako sada gledaš na svađe Maje i Asmina? - upitao je Darko.

- Iskreno da kažem, Maja je opterećena Stanijom, a Asmin je opterećen Carem. Maja je pokazala da joj Taki nije svetinja, već tema. Evidentno je da sve više frustracije ima u odnosu Maje i Asmina, odnos im je katastrofa - kazao je Uroš.

- Između Anite i tebe se opet dešavaju neke neduglasice, zbog čega je tako? - upitao je Darko.

- Ona se lizala sa mojim neprijateljima, bio sam joj iskren prijatelj, ali je njeno pravo da se ponaša kako želi. Odnos sa Lukom je užasan, mislim da tu nikakva emocija ne postoji. Luka i Anita su zajedno, a bave se konstantno bivšim partnerima - rekao je Uroš.

- Kako ti deluje to što su se Aneli i Filip zbližili ponovo? - upitao je Darko.

- Ona se srozala. Biće napolju u kombinaciji, ništa više od toga. Bitniji joj je polni organ nego dete. Ja vidim samo se*sualni nagon kod oboje, nego neke emocije. Mislim da su Aneli i Filip veliki foliranti - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.