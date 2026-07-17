Maja ISPRALA MOZAK Asminu! Ljubomorisala mu zbog Aneli i Sofije, a onda ga BRUTALNO IZVREĐALA u Hotelu, kad je podigla pokrivač umalo ga nije ZGROMILA!

Danima njih dvoje ulaze iz svađe u svađu, a noćas su napravili novu dramu zbog ljubomore.

Asmin Durždić imao je haos sa svojom devojkom Majom Marinković pre nekoliko dana jer se osmehnuo Aneli Ahmić, a sada je, misleći da kamere ne snimaju, pokušao da sakrije nove poglede ka njoj!

Asmin je, naime, ovo jutro, nakon emisije "Finalna izbacivanja" krenuo da legne u svoj krevet u hotelu, pa je tom prilikom izašao ispred da popuši cigaretu.

Kada mu je prišao Nerio Ružanji, kako bi mu promenio baterije na bubici, Aneli Ahmić išla je iza njega ka kapiji novog dela imanja, te je tada prvi put krišom pogledao ka njoj.

Nakon toga, Aneli je prošla pored njega, a on je sačekao da prođe skroz, pa je tako pogledao u njenom pravcu, a kako će na ovo reagovati Maja Marinković, kao i šta će se dalje odvijati, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Maja Marinković čula je da je Asmin Durdžić gledao u drugu devojku, aludirajući na Sofiju Janićijević, te ga je tako napala zbog čega je nastala prava drama u hotelu!

Asmin Durdžić došao je u hotel, te je tako legao da spava, ali je prethodno ušao u sukob sa svojom devojkom Majom Marinković, koja je posumnjala da on gleda u druge devojke, aludirajući na Sofiju Janićijević.

- Ja sam sedeo na mestu, iza nje je Uroš bio metar. Gledao sam to što radi, da gura bubicu u cveće. Druže, je l' tebi Sofija problem - rekao je Asmin.

- Ne, pitam samo. Gde je bila tada - rekla je Maja.

- Kada je dolazio Nerio, ja sam mu rekao, on je stajao ispred mene. Ako ti ovako radiš, kako misliš da funkcionišemo?! Mene to ne zanima u životu, to shvati - rekao je Asmin.

- Kako si video onda ko je iza Uroša?! Sada nije metar, sada je tri - rekla je Maja.

- Majo, ti sve što je lepo pokvariš, nemoj da mi drk*š živce! Treba da te bude sramota što te žene uopšte spominješ - urlao je Asmin.

Iako je pokušao da legne i da zaspi, Maja Marinković to nije dozvolila, već je napala Asmina Durdžića za to gde je i u koga gledao samo pola sata pre ove rasprave, ispred hotela.

Kako su legli da spavaju, Maja Marinković je ponovo preknula tišinu, te je napala Asmina Durdžića da joj objasni u koga je i kada gledao.

- Okreni se - rekla je Maja.

- Ti mene toliko vređaš - rekao je Asmin.

- Ti si sedeo gde?! Gledao si pravo - pitala je Maja.

- Prva je išla Sofija, Uroš, pa Aneli i Bora - rekao je Asmin.

- Gde si ti gledao - pitala je Maja.

- Pravo, kada je Sofija naišla gledao sam u pod i levo u ćošak - rekao je Asmin.

Nakon drame koju imaju čitavo jutro zbog njegovih pogleda, Asmin Durdžić otkrio je Maji Marinković da je došao do zaključka da je ona za Filipa Cara, kao i on za nju!

Maja Marinković izašla je iz kreveta, te je tako otišla ispred hotela kako bi popušila cigaretu, u čemu joj se pridružio i Asmin Durdžić, pa su tako nastavili sa raspravom.

- Si ti meni došao ovde mozak da je*eš, umorna sam, hoću da popušim cigaru i da legnem da spavam - rekla je Maja.

- Ti i jesi za Filipa Cara, vi volite te scene, da se bijete, da se grebete - rekao je Asmin.

- Kakve veze ima Filip Car?! Ne znam zašto ga spominješ, mene taj čovek uopšte ne intresuje. Moraš da skapiraš, ja ako idem, idem na novo, stare novine ne čitam - rekla je Maja.

- Laku noć, lepo spavaj i slatko sanjaj...Kakva je to navika, kao: "Gde si gledao?", ja to nisam doživeo nikada - rekao je Asmin.

Maja Marinković i Asmin Durdžić legli su da spavaju, a onda je Maja shvatila da Asmin ima erekciju, što ju je razbesnelo.

- Što ti je dignut, o čemu razmišljaš - pitala je Maja.

- Ni o čemu, spavam - rekao je Asmin.

- Diži ruke gore, o čemu razmišljaš. Sad si hteo da imamo s*ks, ali ja neću. Tako ćeš da spavaš - rekla je Maja.

- Druže spavam - rekao je Asmin.

- Nemoj da lažeš, čula sam. O čemu razmišljaš? E sad ću ja to da radim i da završim, e sad ćeš da vidiš, pusti me na miru, radim svoj posao - rekla je Maja.

Maja se potom zavukla ispod pokrivača, pa je krenula da masturbira, a onda je Asmin načisto povileneo.

- Pusti me da spavam. Hajde sad samo izađi sa mnom, psihopato smrdljiva, j*bem li ti majku, majku ti j*bem k*rvinsku. Kunem ti se u brata, ti želiš mene da diskvalifikuješ - rekao je Durdžić.

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Autor: R.L.