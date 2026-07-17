Ovo je moj najveći fijasko i promašaj u životu: Staniju godinama ganjali milioneri, sportisti i političari, a ona pala na Asmina! (VIDEO)

Burno popodne u Eliti, takmičari tenzijaju zbog pitanja njihovih starih cimera!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Jovan Rajić postavio je pitanje Staniji Dobrojević.

- Da li imaš nešto u glavi kad sa 40 godina tako promašiš partnera? - pitao je Joca.

- Pozdrav za dečka jer nije bio tu kad sam ušla. Očigledno da nemam, ovo mi je bio najveći fijasko i promašaj u životu. Uvek sam imala lepe i dugo veze, momke koji su ličili, bili fit i istrenirani. Ne znam šta mi se desilo kao poslednja slepica. Ne znam što sam dala pristup, protraćila sam tri godine. Mislim da mi je ovo bila najveća lekcija u životu. Ja krećem novi život od nule, osećam se nevino. Jeste blam i sramota da mi se u ovim godinama to desilo. Poruka svim mladim devojkama je da dobro paze u svetu društvenih mreža jer može da se bude meta muškarcima iz pogrešnih razloga, ali i njihovih žena - govorila je Stanija.

- Tri dana pred kraj treba malo da se opere. Njima da to nije odgovaralo ne bi bili toliko u tom odnosu - rekla je Maja.

- Ovo je moj fijasko jer su ozbiljni muškarci iz sveta sporta i politike pokušali da dođu do mene, iz Srbije i Amerike. Bili si milioneri, a ja sam bila sa bauštelcem - pričala je Stanija.

- Ja ću ovo pitanje da postavim Maji sledeće godine kad dođe da se pere nakon svega i šta su jutros izgovorili. Ne mislim da su Aneli i Stanija tražile korist jer su mogle više koristi da nađu na drugom mestu. g*vnaru jedan, ja znam zašto si ti jutros napadao Maju i znam da si joj jutros ponovo vređao oca i govorio je da mu nije dobro. Maja je jutros došla da se žali na bazenu, a znam da njoj nije dobro. Očigledno je da on nije ništa bolji od tebe. Ja da sam ovi ljudi postavio bih mnogo gora pitanja za ove monstrume i gnjide - komentarisao je Dača.

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Autor: A. Nikolić