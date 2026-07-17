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Emotivni slom Dače Virijevića: Na sav glas jeca zbog Asmina, Stanija i Matora daju sve od sebe da ga smire! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Više ne može da izdrži sukobe sa Durdžićem, slomio se na sitne komade!

Danilo Dača Virijević doživeo je emotivni slom nakon što je imao novi sukob sa Asminom Durdžićem. On se slomio u kući odabranih i prolio je reku suza, a Stanija Dobrojević i Jovana Tomić Matora su dale sve od sebe da ga smire i pronađu prave reči utehe.

- Sad me pitau zašto sam mu vređao mamu i tatu, ali to izađe iz mene - plakao je Dača.

- Njega najviše boli kad mu kažeš da je klošar - dodala je Stanija.

- I kad mu kažeš da nema para - rekla je Matora.

- Samo se izvini Melvidi i Mustafi jer oni nisu krivi - pričala je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam ni znala da se on svađao sa Majom, ali su mi rekli da su se do 10 ujutros svađali - govorila je Matora.

- Ja više ništa ne znam šta se dešava jer su u hotelu, a mi smo ovde - dodala je Stanija.

- To sve jer mu je bio dignut k*rac. Ona je videla dok su ležali i rekla je: "Na koga misliš?" - otkrio je Virijević.

- Napolju će da bude haos između njih dvoje u četiri zida - rekla je Stanija.

- Ma kakva bre promena, da li si normalna? Samo na gore - govorila je Matora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A. Nikolić

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