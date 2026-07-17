Ivan Marinković staje ponovo na ludi kamen? Obelodanio planove za budućnost, Anđelo ga potkačio: Za okolinu je bolje... (VIDEO)

Pitanja starih učesnika Elite danas su izazvala opštu pometnju!

Danas u "Eliti" održava se specijalna emisije. Voditeljka Ivana Šopić došla je u Belu kuću, a takmičarima postavljaju pitanja njihovi bivši cimeri putem video poruka. Milosava Pravilović pitala je Ivana Marinkovića da li ima u planu da ponovo stane na ludi kamen.

- Normalno, u pravu je. Kladionice nikad neće izostati iz mog života, tu su već 30 godina. Ja da se ženim ne planiram, a ako se desi ljubav neću da bežim. Ne planira da se ženim, ni da živim sa nekim. Milosava i ja smo se dogovarali za kupovinu nekretnica u Vojvodini. Hoćemo da uložimo lovu koja će da se vrati i naravno da taj dogvoor ostaje - govorio je Ivan.

- Ja sam se nadao da je Ivan pronašao svou sreću uz vanju Prodanović. Mislim da Vanji sad nije svejedno, a možda je i imala neko pitanje za svadbu. To je bila velika ljubav, a možda ovde samo nije bilo vreme za njih. Možda napolju bude nešto... Možda bi neko rekao da je treća sreća, ali je bolje da ostane sam i da se spasi devojka koja bi bila sa njim. To bi bilo najbolje po okolinu - govorio je Anđelo.

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Autor: A. Nikolić