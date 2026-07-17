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Dane s novcem ili Terza bez novca? Sofija na najtežim mukama, njen odgovor izazvao smehotres u Eliti (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Niko joj ne veruje šta priča.

Miki Dudić postavio je naredno pitanje Sofiji Janićijević.

- Da li bi pre izabrala život sa Danetom da si materijalno obezbeđena ili život sa Terzom, a da nisi materijalno obezbeđena? - pitao je Miki.

- Ni jedno ni drugo. Ljubav je na pravom mestu, ali od nje se ne živi, ali nas pokreće. Teško pitanje. Biram terzu bez love - rekla je Sofija.

- Laže! Ona bi izabrala lovu, samo je to zanima. Bazen, lova, dobri auti, egzotične destinacije. Sasvim dve različite osobe. Ja joj dinar ne bih dao napolju. Jedino da mi je žena, pa bih dao, ovako ne. Od mene ne bi doživela to. Put Makedonije, pare su sigurnije - rekao je terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Napolju ne bi mogli da se uklopimo, ali to ne znači da ne bih izabrala nekoga ko mi je neko. U ova dva primera bih izabrala nekoga sa kim sam bila - rekla je Sofija.

- I te kako bi ona izabrala Daneta i pare, ja sam svestan - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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