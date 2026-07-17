Idem protiv svega jer ga volim: Maja namerava da bude sa Asminom napolju, iako je popila šut-kartu! (VIDEO)

Ne može da se odupre Asminu.

Ilija Pečenica postavio je naredno pitanje Anđelu Rankoviću.

- Kako uspevaš da ostaneš pribran, kulturan i fin deset meseci? - pitao ej Ilija.

- To sam ja, takav mi je karakter. Neki kažu da je to bez energije, ali to je moj karakter - rekao je Anđelo.

- Majo, ovo ti nije trebalo. Mnogo štošta te bije, ali ajde, ali ovo, zakucala si se mnogo. Nije mi drago! Šta ti je ovo trebalo? - pitala je Pljugica.

- Ja sad kad gledam mogu da zaključim da ljudi imaju loše mišljenje o Asminu. To je dokaz da nisam ušla u vezu iz inata. Ja sam ušla u vezu jer sam se zaljubila. Da sam mogla da se oduprem moža nešto ne bih dozvolila, ali sam birala da budem iskrena. Idem protiv svega jer volim. Za dva dana ne mogu da se iščupam, ali to sam ja. Ako je ovako bilo biće do kraja. Želim da vidim naš odnos napolju, ako ne, Bože moj. Ko bi doživljavao ove blamove? Niko ko je normalan. On ne zna sa mnom, da me izbalansira i spusti - rekla je Maja.

- Da li naš dogovor za tetoviranje i dalje važi? - pitala je Jovana.

- To je moj posao. Hoće na leđima nešto da prepravlja, klasične ženske tetovaže. Može bilo koja da dođe -

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Autor: A.Anđić