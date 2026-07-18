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HAOS PRED KRAJ ELITE 9: Finalisti danas dobijaju video-poruke svojih porodica, ovo će izazvati lavinu emocija u Beloj kući!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Danas od 13:30 budite uz TV Pink jer će takmičari Elite gledati video-poruke svojih porodica!

Samo dva dana pred veliko finale najgledanijeg rijalitija u regionu "Elite", gledaoce očekuje posebno emotivno izdanje.

Danas od 13.30 časova voditeljka Maša Mihailović ući će u Belu kuću kako bi finalistima priredila jedno od najdirljivijih iznenađenja ove sezone. Takmičari će imati priliku da pogledaju video-poruke svojih najmilijih, koje će im pružiti podršku u završnici borbe za pobedu.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Nema sumnje da će susret sa glasovima i licima porodica izazvati snažne emocije među finalistima, koji su mesecima odvojeni od svojih najbližih. Suze, osmesi i iskrene reakcije obeležiće ovu specijalnu emisiju, koja dolazi uoči samog završetka najuzbudljivije sezone "Elite".

Ne propustite specijalnu emisiju danas od 13.30 časova, kada će Bela kuća biti ispunjena emocijama koje će obeležiti poslednje dane pred veliko finale.

Foto: Pink.rs

Autor: A. Nikolić

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