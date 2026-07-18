Žestoka konkurencija u Eliti: Čak sedam takmičara se treslo tlo pod nogama, a ova osoba zauzela je 26. mesto! (VIDEO)

Posle ovog preseka mnogim takmičarima neće biti nimalo lako!

Voditelj Milan Milošević ušao je u Belu kuću obzirom da je ove noći napravljen prvi presek u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'', što znači da još jedan takmičar ispada sa imanja u Šimanovcima i gubi mogućnost da se bori za prvo mestu u superfinalnoj noći.

- Sada više nema iznenađenja, sada možete da odete kući gotovo svi. Najugroženiji ove noći je Lepi Mića, a moram da mu kažem da na intervjuima pričaju da nemaš više snage da braniš Ahmiće - rekao je Milan.

- Ti koji pričaju mogu da mi popuše k*rac. Ja branim svoj stav od početka apsolutno - rekao je Mića.

- Mislim da Mića treba da ispadne, da ide kući i da se sredi apsolutno. Sad je ovaj odnos Aneli i Đukića uskratio Mići mogućnost da brani Aneli. Mislim da smatra - rekla je Kačavenda.

- Gledaoci, ne časite časa već uzmite telefone u ruke i glasajte obavezno. Nije Lepi Mića samo ugrožen, već će pored njega stati i Nerio. Hana, kakav ti je osećaj? - upitao je Milan.

- Neće on nigde ići apsolutno - rekla je Hana.

- Nerio je kod nas dobrodošao, ali Hana ne - rekla je Aneli.

- Bitno da je Asmin dobrodošao - rekao je Milan.

- Ne, on nije dobrodošao u kuću - rekla je Aneli.

- Saro, ti si takođe ugrožena - rekao je Milan.

- Ja ću da se vozim u Poršeu, nek se Murat i Anastasija voze - rekla je Sara.

- Nije iznenađenje što je Mića u ovom trenutku podignut, ali smatram da će ostati. Mića tek u subotu i nedelju planira da pozove Republiku Srpsku i on zaslužuje stvarno. Klimav mi je Nerio, ali voleo bih da on pobedi - rekao je Ivan.

- Pored ova tri takmičara, ugrožen je i Ivan Marinković - rekao je Milan.

- Znao sam da ćeš da me podigneš, četvrti put sam ovde i ništa nije nemoguće - rekao je Ivan.

- Mića je ostao do zadnjeg dana veran Aneli, svi sem Sare zaslužuju da ostanu ovde - rekla je Matora.

- Matora, je l' se plašiš susreta sa Draganom? - upitao je Milan.

- Ne plašim se apsolutno, nek uzme telefon i nek aktivira našu podršku da glasa - rekla je Matora.

- Mića je ove sezone izgubio svoj personaliti i sitno se prodao. Ne znam koliko ga je Sita platila - rekao je Uroš.

- Luka Vujović može takođe da ustane jer je ugrožen. Luka, kažu gledaoci da si mnogo nesrećan - rekao je Milan.

- Moguće kad uporede Elitu 8 i Elitu 9 da sam prošle sezone više imao humora, ali ne ide da bacam fore i da se kreveljim - rekao je Luka.

- Anita je rekla da joj je doktorka zabranila da dolazi u noćne emisije, a evo sad vidimo da dolazi svako veče. Ja odlično poznajem Anitu i znam koliko je opterećena rijalitijom - rekao je Anđelo.

- Bolje pričaj o svom ujaku i ocu, a ne o nama - rekla je Anita.

- Ja ne pričam o tvom odnosu sa majkom i braćom - rekao je Anđelo.

- Stanija, šta misliš o ugroženim takmičarima, a ja ću dok ti sediš podići i Viktora - rekao je Milan.

- Slepi Mića Ahmić i Ivan Marinković ne trebaju da uđu u superfinale. Mića mi je jedan od najvećih neprijatelja, on mene jako dobro poznaje i zna kakve su njuške pokušavale da dođu do mene - rekla je Stanija.

- U ovom trenutku je do sledećeg preseka siguran Ivan Marinković - rekao je Milan.

- Hvala glasačima - rekao je Ivan.

- Takođe, može da sedne i Lepi Mića - rekao je Milan.

- Hvala puno - rekao je Mića.

- Luka Vujović definitivno može da sedne, a tebi može da se pridruži i Nerio - rekao je Milan.

- Samo glasajte - rekao je Luka.

- Matora, možeš da sedneš. Mina, da li će ti pasti teško ako Viktor večeras napusti rijaliti? - upitao je Milan.

- Hoće, mislim da on zaslužuje finale - rekla je Mina.

- Sara Stojanović zauvek napušta Elitu - rekao je Milan.

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Autor: N.P.