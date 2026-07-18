Ma kakvi, neće ga ona zanimati: Učesnici dali sud o Sofiji i Terzi, Dragana raskrinkala Saru: Rekla joj je mama sad da kaže da joj je on BIO SPRDNJA (VIDEO)

U uživo emisiji "Finalna izbacivanja", bivši učesnici Elite prokomentarisali su svađu Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze.

Nakon što su uživo gledali svađu Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze, voditeljka Dušica Jakovljević je sa gostima prokomentarisala njihov odnos i karambol.

- Terza se bori sa svojim emocijama, verovatno je voli, ali je on rekao: "ja se kunem u svoju porodicu da neću biti sa njom" i to je ono što njega drži. Bliski su, ali šta da radimo, ima to nešto svoje što ne želi da pređe. On kada je bio sa njom, bili su vezani, kada je izašao proveo je vreme bez nje, pa je shvatio da to nije tako jako. Boli njega uvo i za Daneta, ja ne znam kako bih reagovala na to, on je imao reakciju kao eto čisto da je ima - rekla je Jakšićka.

- Oni su navikli jedno na drugo, videćete ako dva dana budu opstali - rekao je Miki.

- Ma kakva Sofija, neće ga zanimati u tri života. On je jedva čekao da ide u kafane, devojke, muvao je i onu pevačicu i meni šta nije pričao ovih dana...Ja sam mu to uradila iz inata, setila sam se onoga za Saleta, to me je najviše bolelo. To su intimne stvari i ja sam tu, nekako, ne znam, presekla sam u tom trenutku - rekla je Sara.

- Sara ima problem, proba na drugoj strani i ako neko ne uzvrati, ona kaže: "šalila sam se". Plakala je dva dana za Marinkovićem, pa na kraju kada je rekao da se šalio, ona je rekla da voli Murata - rekla je Jakšićka.

- Njoj je mama zamerila sada u pozivu Terzu i rekla joj je da kaže da se za Terzu sve šalila - rekla je Dragana.

- Poštovaću više sebe, sebe ću stavljati na prvo mesto, čekaću da muškarac bude taj koji će oko mene da se trudi, a kada vidim da mi uzvraća to što zaslužujem, biću ista, možda i bolja - rekla je Sara.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić