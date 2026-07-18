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Zbog mene si odbacio nerođenu bebu: Sofija s osmehom na licu udara na Terzu i njegovu ćerku, on joj obećao novu turu bagerisanja ujutru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ori se spavaća soba od žestokih prozivki bivših partnera koje je malo ko očekivao!

Sofija Janićijević i Borislav Terzić Terza nastavili su svoju žestoku raspravu prilikom čega je Sofija bez trunke griže savesti sve vreme udarala Terzi na očinstvo i podsećala ga da je ostavio nerođenu bebu u stomaku zbog nje.

- Obrukala si svog oca - rekao je Terza.

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- Ti si obrukao ćerku u stomaku. Bebu u stomaku si ostavio zbog mene - rekla je Sofija.

- Večeras ideš opet na belegiju, večeras ću biti još jači od bagera - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ostavio si bebu, još se nije rodila - rekla je Sofija.

- Pazi da ti se ne vrati, možda trebaš da postaneš majku, ali teško jer deda nema sp*rmu - rekao je Terza.

- Zamisli kako će Barbara da se oseća kad shvati da je odbačena - rekla je Sofija.

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- Ne, ona nije odbačena već si samo ti isk*rana - rekao je Terza.

- Bebu si ostavio - rekla je Sofija.

- Ti si izorena, kao kad bager ore njivu - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si sebe izblamirao i svoju bebu još nerođenu odbacio zbog mene - rekla je Sofja.

- To je možda tebe tata odbacio - rekao je Terza.

- Zbog Sofije Janićijević je odbacio bebu - rekla je Sofija.

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- Sakam te devojko - rekao je Terza.

- Da li te saka Barbara ako te uopšte poznaje? - upitala je Sofija.

- Saka tatu svog naravno - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako da ne, ni ne poznaje te jer si je odbacio u stomaku - rekla je Sofija.

- Je l' si sekla Danetu nokte na nogama? - rekao je Terza.

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- Zamisli beba u stomaku, a on je ostavlja. Život sam ti uništila - rekla je Sofija.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: N.P.

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