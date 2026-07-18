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Bora Santana ne krije razočarenje: Ne dolazi sebi od šoka jer su ga neprijatelji uz slavlje otpratili iz Elite! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Dušica Jakovljević kao i proteklih dana, tako je i ove noći u studiju ugostila bivše takmičare ''Elite 9'' koji su govorili o svom boravku na imanju u Šimanovcima, ali i trenutnim gorućim temama.

Bora Santana zauzeo je 25. mesto u najgledanijem rijalitiju prilikom čega ga je voditeljka Dušica Jakovljević dočekala sa preostalim bivšim učesnicima i s Borom pročešljala sve teme koje su bile goruće mesecima unazad.

- Da li vam se čini da je Bora previše ljut? - upitala je Dušica.

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- Razočaran je, očekivao je više - rekla je Dragana.

- Izdao je mnoge prijatelje, razočarao je sve oko sebe. On je poznat kao šoumen, vodio je veselja - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

- Gde je onaj veseli Bora? Nisam te očekivala večeras - rekla je Dušica.

- Ne znam šta se desilo, nisam ni ja očekivao. Slučajno sam obukao isto odelo u kom sam ušao - rekao je Bora.

- Gde je nestao Bora kog znam ja i kog znamo svi? - upitala je Dušica.

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- Nije to to više, sve se svelo na tužbe i svi ulaze isprogramirani. U četvorci i sada sam ispao dva dana pred kraj, nisam više ja za ove stvari. Nastavljam svoj put i to je to. Duboko sam u sebi znao da sam pogrešio, ali šta da radim nadao sam se. Kad sve saberem i pogledam, u svakoj sezoni sam izgubio nešto - rekao je Bora.

- Da li ti možda emocionalno spreman da uđeš u Elitu? - upitala je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da, nisam bio spreman. Desilo mi se ono čega sam se najviše plašio, karma je vraćena drugoj strani. Ja sam ostvaren čovek, krenuo sam od nule i onda dočekam da mi mašu neki ljudi koji su se juče ispilili. Danas sam ceo dan razmišljao šta sam dobro izvukao iz ovog rijalitija, a šta loše - rekao je Bora.

- Da li sada ima više foliranta koji će sve dati da imaju što veću podršku? - upitala je Dušica.

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- Ima foliranta koliko hoćeš, bore se za plasman. Ja se osećam da moram da budem tri puta bolji od ostalih da bih bio jednak, a kad uradim nešto loše onda sam sto puta gori - rekao je Bora.

- Zašto se tebi sve više zameralo i da li ti je bila potrebna veza s Anastasijom? - upitala je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam video lepoticu koja me omađijala, vuklo me nešto ka njoj i ne znam to da ti objasnim. Bio sam normalan prema njoj tri meseca - rekao je Bora.

- Da li si možda ti dao neku lošu verziju sebe? - upitala je Dušica.

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- Ne može da bude nešto dobro kad pogledaš koliko sam konflikta imao. Izašao sam odavde, mene više svađe ne zanimaju - rekao je Bora.

- Kada pričamo o sukobu sa Matorom, kako je to krenulo i šta se desilo? - upitala je Dušica.

- Matora je uvek imala nešto protiv mene od prvog rijalitija - rekao je Bora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve bi to bilo u redu da je Bora samo imao jedan sukob, ali on je ratovao sa pola kuće. Najgore od svega je što si se izvinjavao posle sukoba, pa onda posle nastavljao - rekao je Bora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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