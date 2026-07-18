Divljačka akcija Maje i Asmina: Uzdasi odzvanjaju kao nikad do sad, a krevet totalno RAZVALILI (VIDEO 18+)

Nakon svađe sve je slađe.
Maja Marinković i Asmin Durdžić ni u cik zore nisu mogli da obuzdaju strasti, pa su krenuli sa vrelom akcijom u spavaćoj sobi, iako su se satima pre toga neprestano svađali i vređali.
Njih dvoje odavno ne mare za kamere ili za to da li ih neko posmatra. Jorgan je neprestano bio u pokretu, a njihovi uzdasi čuli su se kao nikad do sad.
Kako se veliko finale približava, Maja i Asmin nastavljaju da pomeraju granice i iz dana u dan privlače ogromnu pažnju gledalaca.
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Autor: A.Anđić