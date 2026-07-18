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Mina se plaši susreta sa Viktorovom porodicom: Gagić najavio porodično okupljanje uz pečeno prase (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Prava porodična idila.

Voditeljka Maša Mihailović najavila je video poruku od porodice Viktora Gagića. Prvo mu se obratila mama, a onda tetka i teči i braća. Imali su puno reči hvale za njega i pružili su mu punu podršku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve su mi rekli. Zna majka da nije mesto za ovde da se javno zamera. Ako ima nešto da mi zameri zameriće mi privatno. Ja ova porodična okupljanja najviše volim, to je naš običaj. Srećan sam što ih vidim - rekao je Viktor.

Foto: TV Pink Printscreen

- Divna porodica, na okupu su! Drago mi je. Svi se pribojavaju koji su u odnosu, gledamo kroz šta smo prošli - rekla je Mina,

- Divna porodica, jedva čekam tetku da upoznam - rekao je Ivan.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. 

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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