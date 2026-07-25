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ZADOVOLJAN JE ŠTO JE TU: Ivana Šopić progovorila o svom emotivnom partneru, pa otkrila ženama kako treba da se postave u ljubavnim odnosima!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka otkrila recept ženama za opstanak u ljubavnim odnosima!

Voditeljka rijaliti programa ''Elita'' Ivana Šopić bila je gošća Sanje Marinković u emisiji ''Magazin In''. Tom prilikom je Ivana govorila o svom ljubavnom životu, emotivnom partneru i podelila svoje gledište na žene u partnerkswim odnosima.

- Nijedan muškarac ne želi roba, svaki muškarac je više zaljubljen u devojku koja mu je malo nedostižna i koja drži do sebe. Žene ako se posvete sebi on će uvek biti zaljublejn u njih - rekla je Ivana i dodala:

Foto: TV Pink Printscreen

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- Imam partnera, to traje. Uvek sam sebi prioritet. On uvek tu traži mesto i zadovoljan je što je tu, on je navikao da se prilagođava meni. Ništa se ne podrazumeva, ni da ja njemu udovoljavam, ni on meni. To mora sve da se gradi i jedino takom može da opstane - otkrila je voditeljka TV Pink u ''Magazinu In''.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

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