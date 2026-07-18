Majina javna molba za Takija: Svim silama sklapa mir između Asmina i njega, nakon skandaloznih svađa postali su manji od makovog zrna! (VIDEO)

Na sve moguće načine pokušavaju da spuste loptu sa najbližima!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Naredna čestitka bila je za Maju Marinković, a njoj se obratio otac Taki koji je rekao da jedva čeka da je vidi i pobede kući.

- Mislila sam da će biti mnogo oštriji. Ja njega stvarno volim najvišena svetu, on je meni sve i volela bih kakav je ovde da bude i na superfinalu. On je jako prgav na jeziku, zna svašta da izgovori kad sam ja u pitanju. Ja sam njemu svašta priredila ove godine. Poznaje me, vidi da nisam dobro. Volela bih da ne dođe do sukoba između Asmina i njega. Popričaću sa njim i volela bih da ne stane između nas. Ko bi normalan ovo podržao? Mi se stvarno volimo, grešili smo, ali ajde da spustimo loptu. Mi smo jutros imali ozbiljan razgovor i volela bih da me razume. Ja sam pričala o Takijevim aferama i možda nisam bila zadovoljna njegovim izborima. Ja ovde imam njegove kombinacije koje mene vređaju 10 meseci. Volela bih da me razume jer ja imam 30 godina i imam pravo na svoju sreću. On zna da ja baš nisam normalna. Hoću da mu kažem da ga volim najviše na svetu i da bude gospodin - govorila je Maja.

- Ja sam sad video Takija i isto vidim da čovek nije dobro. Čovek je osedeo, ima šećer i stvarno mi je žao jer sam mu psovao sve, ali mi je žao i moje porodice. Mi smo unakazili naše porodice. Ja mislim da uvrede nisu najveći problem. Ljudi se brinu da ja ne završim u zatvoru. Maja treba da poradi na tome, a i ja. Kad se sretnemo Taki i ja stvarno ima pravo da mi kaže šta god želi jer bih ja i ja branio svoju sestru i ćerku. Ja ne planiram da ulazim sa njim u sukob. Ne planiram da se bijem sa Takijem, niti njega da bijem i ne planiram da ga uvredim jer sam sa njegovom ćerkom u vezi. Mi smo svesni da smo unakazili naše porodice, a on ima pravo da mi kaže šta god želim. Ja samo želim da moj otac i mama budu gospoda, a Taki im nije kriv. Krivi smo Maja i ja. Neka sve zaborave šta je bilo do juče. Moja mama neka kaže Maji u oči sve što joj je na srcu, a ona će da pokaže da li ima stid i pokajanje. Taki neka kaže šta hoće, samo neka me ne psuje i ne uzima dete u usta - komentarisao je Asmin.

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Autor: A. Nikolić