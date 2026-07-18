AKTUELNO

Zadruga

Ovo je najbolji momak na svetu: Janjuš emotivan zbog reči brata Borisa! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je za njega bilo jako dirljivo!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja. 

Naredna je bila za Marka Janjuševića Janjuša, a njemu se obratio brat Boris.

- Rekao sam roditeljima da se ne snimaju jer bi mi bilo teško i ispoštovali su me. Ovo je najbolji momak na svetu i ne znam kako bih opisao mog brata. Roditelje jedva čekam da vidim. Drago mi je da sam video brata, od mene ima sve što poželi - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Pavle Petković zaigrao sa Karleušom, Desingerici pozlilo: Daj mi veštačko disanje! (VIDEO)

Zadruga

Definitivno okrenuo novi list: Janjuš rešio da uozbilji svoj život, odlučio da uloži veliki novac u OVO! (VIDEO)

Domaći

Bio je moja najveća ljubav: Maja sa knedlom u grlu progovorila o vezi sa Filipom Carem, Janjuš joj poručio OVO! (VIDEO)

Domaći

Plače kao kiša! Janjuš se slomio na komade kad je video pokojnog brata, a onda zanemeo zbog uspomena sa Aneli (VIDEO)

Domaći

Dobila je teške aritmije, ima tromb... Kristijan Golubović otkrio šta se dešava sa njegovom sestrom, pa na ivici suza poručio: ONA JE SVE ŠTO MI JE OS

Domaći

Sofija ostala SAMA NA STUBU SRAMA, od nje se ogradili i Terza i Kačavenda, Stanijini PROCENTI napravili pometnju, a ovaj učesnik je ZAUVEK NAPUSTIO EL