Ovo je najbolji momak na svetu: Janjuš emotivan zbog reči brata Borisa! (VIDEO)

Ovo je za njega bilo jako dirljivo!

Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Naredna je bila za Marka Janjuševića Janjuša, a njemu se obratio brat Boris.

- Rekao sam roditeljima da se ne snimaju jer bi mi bilo teško i ispoštovali su me. Ovo je najbolji momak na svetu i ne znam kako bih opisao mog brata. Roditelje jedva čekam da vidim. Drago mi je da sam video brata, od mene ima sve što poželi - rekao je Janjuš.

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Autor: A. Nikolić