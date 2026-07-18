Jedna stvar je izašla u medijima, a samo si ti znala... Stanija ključa od besa, ne prestaje da bljuje vatru po bivšoj drugarici Tamari! (VIDEO)

Ne može da se obuzda otkako je čula šta je Tamara rekla u klipu!

Stanija Dobrojević nije mogla da se smiri otkako je videla poruku koju je Tamara Radoman poslala Aniti Stanojlović. Ona je pričala sama sa sobom u kući odabranih, pa je sve vreme prozivala bivšu drugaricu.

- Zarađuj na budalama, boli me uvo, ali nemoj da pričaš o meni. Kakav si prijatelj ako iznosiš tajne? Ista si kao drugi što su izdavali prijatelje. Dok sam bila sa Filipom i Markom izlazile su neke tačne informacije, a otkad te nema nikad ništa nije izašlo. Jedna stvar koja je izašla u medijima samo si ti to znala. Pun mi k*rac lažnih ljudi i lažnih prijatelja, pun mi k*rac čažnih partnera. Mrš bre! Šta si bolja od Asmina kad mi je nudio rijaliti priče kad sam govorila da hoču porodicu? Tako ti isto sa Anitom pravi priče kroz sledeće sezone. Da li sam ja tebe ikad prodala ili bilo šta iz tvog života? Mrš smeća obična. Ništa nisam pričala, a svašta je bilo, a ti ideš sa Urošem Stanićem da pričaš. To su bolesnici bolesni. Anita, ovo što sam ja pop*zdela je zbog Taše, a nema veze sa tobom. Ovo je mogla da bude bilo koja druga devojka i nema veze sa vama - govorila je Stanija.

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Autor: A. Nikolić