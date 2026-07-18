AKTUELNO

Zadruga

Ne mogu da se odlepe jedno od drugog: Aneli i Filip koriste svaki trenutak da budu zajedno! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako se bliži kraj najgledanijeg rijalitija u regionu sve im teže pada da vreme ne provode zajedno!

Filip Đukić i Aneli Ahmić poslednjih dana dosta vremena provode zajedno, iako je on otvoreno govorio da neće biti u vezi sa njom pošto ima dete, ali kako kaže i dalje je zaljubljen u nju.

Kako se bliži superfinale izgleda da im sve teže pada da vreme ne provode zajedno, zbog čega čak i dozvoljeno vreme za spavanje koriste da budu jedno sa drugim i uživaju u svakom momentu.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su se danas nakon emisije u kojoj su emitovane poruke porodica odlučili da se osame u njenom krevetu na pabu, pa su sve vreme razmenjivali šale, a osmehe nisu skidali s lica.

Mnoge zanima kako će ovaj odnos da se odvija i da li će nakon završetka najgledanijeg rijalitija u regionu biti zajedno, pa ostaje da ispratimo i vidimo da li će pokušati da budu u ljubavnoj vezi kad se kamere ugase ili će ipak uz kraj sezone staviti tačku i na svoj turbulentan odnos.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita vesti

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne mogu da se odlepe jedno od drugog: Anđela i Gastoz zbog svoje ljubavi zapostavili sve oko sebe! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se odlepe jedno od drugog: Gastoz sve planove bacio u vodu, poljupcima uspavao Anđelu (VIDEO)

Zadruga

Od najvećih dušmana do najboljih prijatelja: Aneli i Asmin ne mogu da se odlepe jedno od drugog! (VIDEO)

Zadruga

NI MAKAC! Veliki šef se oglasio, a učesnici ne mogu glavu da podignu! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte poljupci, sve gori od strasti: Teodora i Filip ne mogu da se odlepe jedno od drugog! (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se odlepe jedno od drugog: Aneli i Filip ne prestaju da se ljube! (VIDEO)