Ne mogu da se odlepe jedno od drugog: Aneli i Filip koriste svaki trenutak da budu zajedno! (VIDEO)

Kako se bliži kraj najgledanijeg rijalitija u regionu sve im teže pada da vreme ne provode zajedno!

Filip Đukić i Aneli Ahmić poslednjih dana dosta vremena provode zajedno, iako je on otvoreno govorio da neće biti u vezi sa njom pošto ima dete, ali kako kaže i dalje je zaljubljen u nju.

Kako se bliži superfinale izgleda da im sve teže pada da vreme ne provode zajedno, zbog čega čak i dozvoljeno vreme za spavanje koriste da budu jedno sa drugim i uživaju u svakom momentu.

Oni su se danas nakon emisije u kojoj su emitovane poruke porodica odlučili da se osame u njenom krevetu na pabu, pa su sve vreme razmenjivali šale, a osmehe nisu skidali s lica.

Mnoge zanima kako će ovaj odnos da se odvija i da li će nakon završetka najgledanijeg rijalitija u regionu biti zajedno, pa ostaje da ispratimo i vidimo da li će pokušati da budu u ljubavnoj vezi kad se kamere ugase ili će ipak uz kraj sezone staviti tačku i na svoj turbulentan odnos.

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Autor: A. Nikolić