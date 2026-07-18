Još dva dana do superfinala Elite 9! Upravo na TV Pink novo izbacivanje, za neke se takmičenje večeras završava!

Glasajte za svoje favorite kako ne bi napustili Belu kuću tik pred spektakularno superfinale!
Samo dva dana dele nas od velikog superfinala najgledanijeg rijalitija u regionu, "Elita 9", a večeras je na programu još jedno finalno izbacivanje koje će dodatno promeniti odnos snaga u Beloj kući. Kako se bliži završnica sezone, tenzija među takmičarima raste, a odluka publike odrediće ko će ostati u trci za prestižnu titulu pobednika.
Tokom večeri, gledaoce u studiju dočekaće voditeljka Ana Radulović, koja će sa bivšim učesnicama analizirati najaktuelnija dešavanja, sukobe, emocije i sve ono što je obeležilo prethodne dane u rijalitiju.
Istovremeno, voditelj Milan Milošević ugostiće pojedine takmičare u popularnom "Šiša baru", gde će sa njima otvoreno razgovarati o njihovom boravku u Beloj kući, međuljudskim odnosima i očekivanjima pred samu završnicu.
Najnapetiji trenutak večeri uslediće nakon preseka glasova publike, kada će Milan Milošević saopštiti ime takmičara za kojeg je učešće u "Eliti 9" zauvek završeno. Samo oni sa najvećom podrškom gledalaca nastaviće put ka velikom superfinalu koje je zakazano za dva dana.
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Autor: A. Nikolić