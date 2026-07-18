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Još dva dana do superfinala Elite 9! Upravo na TV Pink novo izbacivanje, za neke se takmičenje večeras završava!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić/Pink.rs ||

Glasajte za svoje favorite kako ne bi napustili Belu kuću tik pred spektakularno superfinale!

Samo dva dana dele nas od velikog superfinala najgledanijeg rijalitija u regionu, "Elita 9", a večeras je na programu još jedno finalno izbacivanje koje će dodatno promeniti odnos snaga u Beloj kući. Kako se bliži završnica sezone, tenzija među takmičarima raste, a odluka publike odrediće ko će ostati u trci za prestižnu titulu pobednika.

Tokom večeri, gledaoce u studiju dočekaće voditeljka Ana Radulović, koja će sa bivšim učesnicama analizirati najaktuelnija dešavanja, sukobe, emocije i sve ono što je obeležilo prethodne dane u rijalitiju.

Foto: Instagram.com/@ana.radulovic

Istovremeno, voditelj Milan Milošević ugostiće pojedine takmičare u popularnom "Šiša baru", gde će sa njima otvoreno razgovarati o njihovom boravku u Beloj kući, međuljudskim odnosima i očekivanjima pred samu završnicu.

Najnapetiji trenutak večeri uslediće nakon preseka glasova publike, kada će Milan Milošević saopštiti ime takmičara za kojeg je učešće u "Eliti 9" zauvek završeno. Samo oni sa najvećom podrškom gledalaca nastaviće put ka velikom superfinalu koje je zakazano za dva dana.

Foto: Foto: Jelena Simonović

Budite uz TV Pink uživo od 23 časa!

Autor: A. Nikolić

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