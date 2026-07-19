Mina i Bora na korak do pomirenja: Šok preokret u studiju, oboje spuštaju loptu kao da se nisu vređali za sve pare! (VIDEO)

Voditeljka Ana Radulović večeras je u studiju ugostila bivše takmičare ''Elite 9'' koji su bili tu kao i prethodnih večeri da govore o svim dešavanjima u Beloj kući mesecima iza nas.

Mina Vrbaški sada je stigla u studio nakon što je u finalu zauzela 24. mesto i tom prilikom sumirala je svoje učešće.

- Mina, je l' si iznenađena? - upitala je Ana.

- Nisam, znala sam da danas da idem. Nema šta, novim licima ipak treba dati više šansi da ih ljudi upoznaju. Bilo mi je žao kad smo sad stajali pored Milana, ali Nerio ipak ima tešku životnu priču i zaslužuje da bude u superfinalu - rekla je Mina.

- Bora je rekao da nije iznenađen jer si mnogo puta izdala prijatelje - rekla je Ana.

- Očigledno smo i on i ja nepopravljivi. Bora ne može da podnese nijednu ženu jer je Milicu voleo najviše na svetu i sve je dao na nju, nakon raskida s njom on više nije isti čovek i ima netrpeljivost prema ženama. Ja nisam nikad mogla da zamislim da ćemo on i ja da se posvađamo. Družili smo se pre rijalitija, bili smo uvek tu jedno za drugo i smatram da smo ispali loši jedni prema drugom i smatram da se naše prijateljstvo završilo - rekla je Mina.

- Ne želim s Minom da se svađam, napravili smo to što smo napravili. Nisam je udario na podu, videće i ona taj klip napolju - rekao je Bora.

- Mina, ti si više puta pozivala mamu da tuži Boru - rekla je Ana.

- Jesam, ali mama svakako ne može ništa bez mene. Pogledaću sve kako je i šta bilo, popričaću s mamom - rekla je Mina.

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Autor: N.P.