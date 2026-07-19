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Razočarana, ali ne i iznenađena: Stanija iz Elite izlazi totalno pročišćena, a evo kakvu budućnost predviđa Maji i Asminu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Milan Milošević u Šiša Baru ugostio je Staniju Dobrojević kako bi govorila o svim dešavanjima u najgledanijem rijalitiju.

Ona se na početku osvrnula na to što joj se brat nije pojavio u čestitki, a potom je i otkrila da li će Maja Marinković i Asmin Durdžić ostati zajedno nakon ''Elite 9''.

- Stanija, kako si? - upitao je Milan.

- Nikako, zato što sam petnaest godina učesnik rijalitija i nikada nisam dobila ovakve uvrede od bivšeg verenika. Toliko puta sam bila učesnik i uvek sam dobijala čestitke od brata, a ovo je prvi put da nisam dobila jer je kivan zbog svega što je Asmin izgovorio - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako ti je delovala Mevlida danas? - upitao je Milan.

- Iskreno, kao da je tužna u duši. To je njen sin i naravno da će biti tu za njega, ali ovo je užas što se dešava između njega i Maje - rekla je Stanija.

- Maja ceo dan plače u pauzama između s*ksa jer zna da će je on ostaviti zbog porodice - rekao je Milan.

- Smešne su mi Majine suze jer su njene veze sve površne. Ta njena bolest i nimfomanija je bez neke dubine totalno, a s druge strane na Asmina ne može niko da utiče - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako gledaš na to što mi je Terza rekao da mu je Asmin rekao da samo kupuje mir s Majom do finala - rekao je Milan.

- To je apsolutno obostrano, ali ima i toga da žele da daju šansu svom odnosu zbog mene. Njihova realnost je ono u hotelu, zamislite šta će to biti u četiri zida - rekla je Stanija.

- Danas te razočarala Tašina čestitka? - upitao je Milan.

- Mi smo se poprilično odaljile, ali nikad ne bih očekivala da će ona onako ozbiljna devojka spavati u krevetu sa Urošem Stanićem i pričati o meni. Ne prepoznajem Asmina, ali danas gledam Tašu i ne prepoznajem ni nju. Ja sam tebi Tamara bila prijatelj, ti meni nisi i zbogom - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako sada gledaš na Anđela? - upitao je Milan.

- Očekivala sam drugačiji karakter u toj pojavi, bitna je hrabrost i stav, ali on to nema prosto. Dečka je kukavica, provukao se kroz rijaliti i ide linijom manjeg otpora. On me nikada nije uvredio i bravo za to - rekla je Stanija.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.

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