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Pukla tikva: Milosava javno obelodanila kako je Joca Rajić izvređao, od tolike ljubavi ostala samo mržnja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bivši takmičari ''Elite 9'' već tri večeri konstano dolaze u studio u Šimanovcima kako bi govorili o svom boravku na imanju u 'Eliti 9'' proteklih meseci, ali i govorili o gorućim temama.

Sada je Milosava Pravilović otkrila voditeljki Ani Radulović da više nije u dobrim odnosima sa Jovanom Rajićem zato što je žestoko izvređao, a ona kako kaže, to nije zaslužila.

- Moram da vam kažem da sam se ja dopisivao sa Danetom kada je bila aktuelna tema Sofije i Terze. On je trebao čak da dođe u emisiju, ali se nije pojavio. Vidim da se oglašavaju neki prijatelji koji su njemu jako bliski - rekao je Milan Stoičković.

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- Milosava, da li svakome može da se desi da nađete nekog 40 godina starijeg Daneta? - upitala je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja to sebi nikad ne bih dopustila. Ja bih sve sama zaradila, tad sam apsolutno najsrećnija. Zamisli da mi pred vratima uvek stoji čovek koji me finansirao - rekla je Milosava.

- U kakvom ste odnosu vi i Joca? - upitala je Ana.

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- Nikakvom, on me uvredio i povredio kao nikoga. Rekao mi je: ''Kome si ti pomogla, taj je na groblju''. Oprostila sam puno stvari, ali ovo nikad ne mogu. Kada je bio baraž, nisam htela da komentarišem zbog njegovih roditelja i slagala sam. Ja sam njemu obećala da ću mu poslati kulen i sve to što on voli, pošaljem mu adresom poštom imam kući i dalje snimke kako jede. On je meni rekao da skočim sa mosta i ne znam šta mi sve nije rekao - rekla je Milosava.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije možete pogledati u nastavku ovog teksta. 

Autor: N.P.

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